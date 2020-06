Dwayne Johnsons «The Titan Games» legen zu

US-Quoten

In Woche zwei ging es für die zweite Staffel im Vergleich zur Premiere klar nach oben. Erneut sicherte sich die NBC die Marktführerschaft am Montagabend.

Vor allem beim Gesamtpublikum ging es für die zweite Folge der neuen Staffel vonordentlich nach oben. Nachdem zum Auftakt vor acht tagen “nur” 3,41 Millionen Zuschauer dabei waren, kletterte die Reichweite eine Woche später um über eine halbe Millionen nach oben. Mit 4,18 Millionen Interessierten entsprach die Zuschauerzahl schon eher den hohen Werten aus der Auftaktstaffel im vergangenen Jahr. Mit einem Rating von 0,8 Prozent setzte sich die Show erneut an die Spitze bei den klassisch Umworbenen in der Primetime. Zudem verbesserte sie sich im Vergleich zur Vorwoche um 0,1 Prozentpunkte. Das war dieses Mal allerdings auch nötig, um weiter von oben zu thronen, da eine Wiederholung vonbei ABC zu Beginn der Primetime ebenfalls auf 0,8 Prozent beim werberelevanten Publikum kam. Insgesamt schalteten sogar 5,12 Millionen Amerikaner ein.Erst ab 21 Uhr hatte der NBC-Abend klar die Nase vorne. Dennhielt sich bei guten 0,8 Prozent in der Zielgruppe und überzeugte 4,02 Millionen Zuschauer.hatte bei ABC zum Staffelfinale mit soliden 0,6 Prozent und 3,01 Millionen Zusehern das Nachsehen, obwohl sich die Show im Vergleich zu früheren Ausgaben noch einmal deutlich steigerte und mit zufriedenstellenden Werten nach einigen durchwachsenen Wochen von der großen Bühne abtrat. Zu später Stunde schlossden überzeugenden NBC-Abend mit 0,6 Prozent Rating bei den Jungen und 2,68 Millionen Zuschauern ab. Im Vergleich zur Vorwoche ging es für die Show leicht nach oben. CBS zeigte indes genau wie vor einer Woche nur Re-Runs. Zum Start präsentierte sich hierum 20 Uhr mit 0,6 Prozent bei den Umworbenen und 4,01 Millionen Zusehern mal wieder sehr solide.war danach noch für 0,5 Prozent gut,undnur noch für 0,4 Prozent. Die Reichweite bewegte sich zwischen drei und vier Millionen Zuschauern.Wiederholungen vonundkamen bei FOX auf durchschnittliche 0,6 sowie 0,5 Prozent Rating in der klassischen Zielgruppe. Mit 3,02 und 2,78 Millionen waren deutlich mehr Interessierte dabei als noch vor acht Tagen.undbrachten The CW ordentliche 0,3 und 0,2 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen. Mit 1,05 und 0,86 Millionen Zuschauern ging das Network deutlich gefragter am Montag heraus als zuletzt.