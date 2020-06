«Barkskins»: National Geographic sichert sich neue Dramaserie

TV-News

Ungewöhnlich: Der Doku-Sender wird Fiktional. Inspiriert ist die kommende Serie vom gleichnamigen New York Times Bestseller von Pulitzer-Preisträgerin Annie Proulx.

Der Pay-TV-Sender National Geographic wird im Hochsommer von seiner üblichen Gewohnheit abweichen und in seinem Programm Platz machen für eine fiktionale Dramaserie. Eigentlich laufen beim Kanal hauptsächlich Dokus.soll ab 10. August immer montags in Doppelfolgen laufen. Die Auftaktepisode wird parallel auch beim Pay-TV-Sender FOX zu sehen sein. Alle acht Episoden sind im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV, UPC Schweiz sowie Vodafone Select und GigaTV on Demand verfügbar. Wie schon bei anderen Highlights zuletzt: Eine Auswertung über Disney+ ist nicht direkt geplant.Die historische Dramaserie erzählt von den mühsamen Bestrebungen französischer Siedler im 17. Jahrhundert, an der kanadischen Grenze eine Zivilisation in den endlosen nordamerikanischen Wäldern zu errichten. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Pulitzer-Preisträgerin Annie Proulx und führt in das von Konflikten zerrissene Neufrankreich der 1690er Jahre: In den französischen Kolonialgebieten, die sich über weite Teile der heutigen Vereinigten Staaten und Kanadas erstreckten, erscheint die Autorität von König und Gesetz so weit entfernt wie Mond und Sterne. Stattdessen gilt das Recht des Stärkeren − so wie in Wobik, einer kleinen Siedlung in der Provinz QuebecDie achtteilige Dramaserie von Elwood Reid «The Bridge – America») entwirft fernab von Western-Klischees ein detailliertes Bild der frühen europäischen Siedlungsgeschichte Nordamerikas und befasst sich umfänglich mit den Problemen jener Zeit. Vor der Kamera stehen Marcia Gay Harden, David Thewlis und andere. Inspiriert ist das Format von einem Bestseller von Annie Proulx.