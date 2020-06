Das Erste feiert im Sommer 60 Jahre Unterhaltung

TV-News

Schon mal vormerken: Das historische Special wird Ende Juli zur besten Sendezeit laufen.

Noch etwas bedeckt gibt sich Das Erste bezüglich einer nostalgisch anmutenden Samstagabend-Primetime-Show, die mit 180 Minuten Sendelänge am 22. Juli ab 20.15 Uhr laufen soll. Genaue Inhalte gibt es noch nicht, doch der Titel lässt darauf hindeuten, dass der Sender – eventuell auch in Folge der Produktionsausfälle wegen Corona – auf Highlights der vergangenen Jahrzehnte setzt. An diesem Abend heißt es nämlichStreng genommen: Ganz neu ist die Idee nicht: Ab dem dritten Juni-Sonntag würdigt Das Erste auch schon die Historie des Sonntags-Krimi «Tatort». Die Reihe wird im Sommer wieder mit alten Folgen im Programm präsent sein; diesmal dürfen Zuschauer ihren „Wunsch-«Tatort»“ aus über 50 Jahren auswählen.Besondere «Tatort»-Folgen laufen dann übrigens auch immer freitags um 22.15 Uhr.