ABCs Gameshow-Abend an der Spitze

US-Quoten

Ausnahmezustand in den USA. Neben dem geplanten Programm wurden zum Teil auch lokale News über den Sonntagabend hinweg gesendet. Deren Rating und Reichweiten wurden für die Auswertung fürs erste zum “normalen” Programm der Networks hinzugezählt.

Am Pfingstabend bot ABC geballte Game-Show-Power auf. Während die restlichen Networks zu großen Teilen auf Wiederholungen vertrauten, sicherte sich das Programm von ABC wenig überraschend die höchste Aufmerksamkeit aus dem werberelevanten Publikum. Mit insgesamt 5,99 Millionen Zuschauern und 1,0 Prozent Rating bei den 18- bis 49-Jährigen gabeine gute Figur ab. Auchwusste im Anschluss mit 5,13 Millionen Interessierten und weiter 1,0 Prozent Zielgruppen-Rating zu überzeugen.schloss den Abend mit 4,41 Millionen Zusehern und 0,9 Prozent bei den Umworbenen sehr zufriedenstellend ab. Bei denvon CBS gab es am Sonntagzu sehen. Nachdem sich vor ein paar Wochen bereits das erste Abenteuer des mutigen Archäologen beweisen durfte, gab auch Teil drei eine gute Figur ab. Statt soldien 0,6 waren dieses Mal sogar 0,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe drin. Insgesamt schalteten über den Abend hinweg 5,13 Millionen Fans ein.Bei NBC und FOX gab es nur Re-Runs zu sehen.undmachten sowohl bei Jung als auch bei Alt noch einen soliden Job, während die Serienwiederholungen von FOX durchweg blass blieben. Denn die NBC-Shows freuten sich trotz bereits gesendetem Material über 0,6 Prozent Rating bei den 18- bis 49-Jährigen. Den Animationsserien von FOX waren nur 0,4 und erst am späten Abend 0,5 Prozent vergönnt. Auch die Gesamtreichweite fiel für das NBC-Programm wesentlich besser aus. Zunächst waren ab 20 Uhr 3,11 und eine Stunde später sogar 3,23 Millionen Fernsehende dabei.undmussten allesamt mit mauen Reichweiten zwischen 1,04 und 1,15 Millionen Zuschauern Vorlieb nehmen. Nurstand ab 22 Uhr mit 1,37 Millionen Zusehern etwas besser da. The CW verbuchte mit einer alten Folgeimmerhin 0,2 Prozent Rating bei den Werberelevanten. Insgesamt schalteten 0,82 Millionen Zuschauern für den Re-Run ein. Fürwaren im Anschluss nur noch 0,55 Millionen dabei. Das Zielgruppen-Rating sank auf 0,1 Prozent.