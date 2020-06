Neue Gätjen-Show ersetzt Sitcoms am ProSieben-Montag

TV-News

Überraschung! «Herz! Schlag! Show!» übernimmt im Juli die Montags-Primetime. Keine US-Serien mehr am Montagabend.

Die Kandidaten der vier Ausgaben: Ruth Moschner, Simon Gosejohann, Bürger Lars Dietrich, Verona Pooth, Thorsten Legat, Ben, Jasmin Wagner, Ralf Moeller, Jochen Schropp, Panagiota Petridou, Paul Janke, Lilly Becker, Nico Santos, Larissa Marolt, Mario Basler, Joey Heindle, Özcan Cosar, Lisa Feller, Frank Rosin, Gil Ofarim, Wigald Boning, Martin Klempnow und Stefan Mross



ProSieben geht im Juli einen neuen Weg am Montagabend. Für lange Zeit war der “Mad Monday” fest in der Hand von amerikanischen Sitcoms, allen voran. Die US-Serien werden nun jedoch von einer Eigenproduktion verdrängt. Ab dem 13. Juli wird ProSieben jeden Montag um 20.15 Uhr eine neue Ausgabe des neuen Unterhaltungsformatszeigen. Entwickelt und produziert wird die neue Show von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios.In insgesamt vier Folgen begrüßt Moderator Steven Gätjen immer sechs Promis in zwei Teams, die in neun verschiedenen Spielrunden gegeneinander antreten müssen. Im Fokus der Challenges steht passend zum Namen der Show immer der Herzschlag. “Wer kann mit seinem Puls die richtige Abspielgeschwindigkeit eines Liedes einstellen? Welcher Promi ist in der Lage, seinen eigenen Puls mit dem eines Team-Mitglieds zu synchronisieren? Und wie schnell pocht das Herz beim Rückwärtsbuchstabieren komplizierter Begriffe?”, so teasert ProSieben die Spiele an.Zumindest für vier Wochen werden bei den Unterföhringern demnach mal nicht Sheldon Cooper und Co. in der Primetime zu sehen sein. Sowohl «The Big Bang Theory» als auchmachten zuletzt sowieso keine besonders starke Figur mehr. Ohne neue Folgen im Programm waren im Mai meist nur einstellige Marktanteile drin. 10,2 Prozent am späten Abend waren für die Nerds das höchste der Gefühle. ProSieben kann die ungewohnte Umstellung am Montag also getrost einmal wagen.