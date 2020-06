Terence Hill und Bud Spencer mischen Kable Eins auf

Quotennews

Die beiden Kulthelden bescherten dem Sender einen starken Sonntag.

Kabel Eins setzte an Pfingsten voll auf Bud Spencer, der alleine oder mit seinem Kollegen Terence Hill über den Tag hinweg hervorragende Einschaltquoten bei Jung und Alt lieferte. Vom frühen Nachmittag bis in die Primetime bescherten die beiden Kabel Eins durchweg überdurchschnittliche Reichweiten und Marktanteile. Zur besten Sendezeit schalteten 1,34 Millionen Fans für ihr Abenteuer inein. So freute sich Kabel Eins schon beim Gesamtpublikum über 4,7 Prozent Marktanteil. Ab 22.15 Uhr steigertedie Sehbeteiligung mit 1,19 Millionen zuschauern sogar auf überragende 6,2 Prozent. Beim werberelevanten Publikum überzeugten beide Filme mit 7,0 und 7,8 Prozent Marktanteil sowie 0,51 und 0,45 Millionen Zuschauern auf ganzer Linie.Die höchsten Sehbeteiligungen erreichten die beiden Kulthelden mit ihrem Klassiker. Die Actionkomödie trieb den Zielgruppen-Marktanteil ab 16.25 Uhr auf ausgezeichnete 11,1 Prozent. Mit 0,90 Millionen Zusehern sprangen zudem stattliche 7,2 Prozent beim Gesamtpublikum heraus.erledigte am Vorabend mit 5,7 und 8,8 Prozent im Anschluss ebenfalls einen guten Job. Ab 18.25 Uhr war erstmals ein siebenstelliges Publikum dabei (1,09 Millionen).Den Anfang nahm das Hill-Spencer-Spektakel um 14.14 Uhr mit. Bereits hier gaben die beiden mit 7,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe eine starke Figur ab. Zudem schlugen sie bei den Zuschauern ab drei Jahren mit 0,60 Millionen Interessierten und 5,4 Prozent Sehbeteiligung auf Anhieb voll ein.