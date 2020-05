Sat.1 wird stärkster Verfolger von «5 gegen Jauch»

Quotennews

Mit «Die Reise zur geheimnisvollen Insel» und «Cars 3» hat Sat.1 am Samstagabend solide Quoten eingefahren, ProSieben dagegen enttäuschte mit Filmen.

Sat.1 hat am Samstagabend die zweitbesten Zielgruppen-Werte eingefahren: Mithat der Münchner Privatsender um kurz nach 22 Uhr 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährige unterhalten, was in einem guten Marktanteil von 9,9 Prozent mündete. Die Free-TV-Premiere von(Foto) punktete bereits im Vorfeld mit 0,59 Millionen Umworbenen und 8,8 Prozent. Insgesamt haben je über eine Million Menschen zugesehen: 1,08 Millionen wurden beim ersten Film gezählt, noch bessere 1,21 Millionen beim zweiten.Damit hat Sat.1 mit seinen Streifen bessere Erfahrungen gemacht als ProSieben:blieb zur besten Sendezeit nämlich auf der Strecke und erzielte mit 8,7 Prozent nicht nur einen minimal schlechteren Wert als Sat.1, sondern auch einen unter dem derzeitigen Soll von etwas mehr als neun Prozent. 0,58 Millionen Jüngere waren mit von der Partie, insgesamt belief sich die Reichweite auf nur 0,83 Millionen.lief anschließend mit 6,6 Prozent noch schlechter, auf 0,70 Millionen ging die Sehbeteiligung zurück.Für Sat.1 war die Primetime übrigens so ziemlich das einzige, was am Samstag funktioniert hat: In der Daytime wurden nur einstellige Marktanteile ausgewiesen, besonders der Vorabend mit Wiederholungen der-Neuauflage machte Probleme – mehr als 2,7 bis 4,7 Prozent Marktanteil waren damit nicht zu holen.stürzte sogar auf miserable 1,9 Prozent ab, somit ist das Drittanbieter-Format nicht weit vom Allzeit-Tief (1,7 Prozent) entfernt gewesen.