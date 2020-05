Brainpool freut sich über hohe Abrufzahlen für 'Keep Smiling!'-Offensive

Vermischtes

Laut Unternehmensangaben generierten die 84 Streams unter dem Banner 'Keep Smiling!' etwa zehn Millionen Views.

Brainpool zieht einen Strich unter seine Streaming-Offensive: Während der vergangenen Wochen wurden 84 Livestreams auf Facebook, YouTube und Co. abgehalten, mit denen die Inhalte der Produktionsfirma zehn Millionen Views generierten. Neben dem Streaming bekannter Brainpool-Formate, darunter «Schlag den Raab», wurden auch vier neue Formate entwickelt, wie etwa eine interaktive Show auf Instagram.Thomas Comba, stellvertretender Geschäftsführer Brainpool Live Artist & Brand, freut sich über diese Zahlen: "Wir sind sehr zufrieden mit den Reichweiten und dem Feedback aus der Community auf die verschiedenen Formate, die wir gestreamt haben. Wir haben unseren Zuschauern während der Corona-Krise beste Unterhaltung geboten. Mit dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen endet nun auch unser Angebot." Dennoch ist das Kapitel nicht völlig abgeschlossen, wie Comba festhält: "Darüber hinaus haben wir wertvolle Erkenntnisse und Learnings für die Zukunft aus der 'Keep Smiling!'-Offensive gezogen und werden diese in künftigen Projekten nutzen und unser Engagement in diesem Bereich noch weiter ausbauen."Unter anderem wurden 19 Folgen «Happy Hausarrest» mit Bastian Bielendorfer gezeigt, in denen der Comedian via Video-Call mit Freunden und prominenten Weggefährten über die aktuelle Krisen-Situation und mögliche kreative Beschäftigungstherapien in Zeiten von Home-Office gesprochen hat. Das Format wird heute, am 29. Mai 2020, ab 17.30 Uhr die Livestreaming-Offensive von Brainpool abschließen. Weitere Originals, die entwickelt wurden, sind: «Challenge Arrested» mit den beiden Comedians Faisal Kawusi und Simon Stäblein, die «MCG Late Night Show» mit Maria Clara Groppler sowie die «Mindgames Show» mit Mentalist Timon Krause, der auch in «Joko & Klaas gegen ProSieben» und «Late Night Berlin» aufgetreten ist.