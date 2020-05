TLC zeigt Drag-Show «Dragnificent!»

TV-News

Im Juli wird es auf dem Privatsender TLC dank eines Drag-Queen-Quartetts farbenfroh.

Executive Producer Justin Wineburgh

Andy Singer

Ein schillerndes Drag-Queen-Quartett erobert den Privatsender TLC: In der Dokusoap, die 2019 in den USA gestartet ist und nun ihre Deutschlandpremiere feiert, fahren vier Queens kreuz und quer durch die USA, um Frauen für einen für sie besonders wichtigen Tag zu rüsten, ihnen umfassend unter die Arme zu greifen und ihre innere „Queen“ zu entfesseln.Was sich dann abspielt, zeigt TLC ab dem 6. Juli 2020 immer montags zur besten Sendezeit. Mit von der Partie sind Mode-Expertin Jujubee, Make-up & Hair-Spezialistin Alexis, Party-Queen Thorgy und Event-Planerin BeBe. Ihr Ziel ist es, schüchternen Mauerblümchen neu gewonnenes Selbstvertrauen, Mut und Selbstliebe einzuverleiben.Darüber hinaus geht am 6. Juli ab 21.15 Uhr bei TLC die Dokuseriein eine neue Staffel. Im Mittelpunkt steht die nunmehr 18-jährige Jazz: Das Transgender-Mädchen steht kurz vor ihrer dritten Operation. Außerdem steht Jazz kurz vor ihren High School-Abschluss und muss sich entscheiden, ob sie nach Harvard oder Pomona geht.