Fan Bingbing versucht Comeback

Die Steuerhinterzieherin aus der Volksrepublik China will mit einer neuen Serie durchstarten.

Fan Bingbing ist einer der bestbezahlten Stars aus China, gehörte vor drei Jahren der Jury der Filmfestspiele von Cannes an und wurde in die amerikanische Filmakademie aufgenommen. Aufgrund eines Steuerskandals ist sie allerdings in ihrem Land in Ungnade gefallen und von der Bildfläche verschwunden.Nun munkelt die Branche, dass sie in einer neuen Serie beim chinesischen Streamingdienst Youku mitspielt. Das Budget der neuen Serie «Win the World» beträgt 70 Millionen US-Dollar und ist laut diverser Quellen einer der teuersten Formate, die jemals in China gedreht wurde. Allerdings verschwand das Format 2018 in den Giftschrank.Die Veröffentlichung der Serie ist umso überraschender, als dass darin auch Gao Yunxiang zu sehen ist, der in Sydney wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe verhaftet wurde. Allerdings wurde er von den australischen Gerichten im März freigesprochen. Die Produktionsfirma überlegte zwischenzeitlich Gao komplett herauszuschneiden und digital zu ersetzen.