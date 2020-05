Amazon verliert Filmchef

Köpfe

Ted Hope wird das Unternehmen verlassen. Die Nachfolge ist schon geregelt.

Der Internethändler Amazon muss sich einen neuen Filmgeschäftsführer suchen. Ted Hope wird Amazon Studios auf eigenen Wunsch verlassen, wievermeldet. Das ist durchaus kurios, denn eigentlich hatte Hope noch einen mehrjährigen Vertrag, der ihn exklusiv an das Unternehmen gebunden hätte.Viele der Filme, für die er sich einsetzte, die er beaufsichtigte und an deren Erwerb er mitwirkte, hatten jedoch schlechte Ergebnisse an den Kinokassen und wurden von der Kritik unterschiedlich aufgenommen.Ersetzt wird Hope wohl nicht direkt. Amazon Studios erklärte, seine Kollegen Julie Rapaport und Matt Newman würden die Arbeit übernehmen. Die beide Amazon für die Fiction zuständige Jennifer Salke erklärte dies am Donnerstag in einem Memo an ihre Mitarbeiter.