Neuauflage des Serienkults: Sky zeigt «Perry Mason» im Sommer

TV-News

HBO bringt die Miniserie im Juni an den Start, Sky zieht im Juli nach. Entstanden sind acht Folgen mit Schauspieler Matthew Rhys in tragender Rolle.

Wussten Sie... ...dass die Serie auf Romanen aus der Feder von Erle Stanley Gardner basiert? Insgesamt sind 82 Romane erschienen.

Da weht viel Nostalgie mit:ist eine der bekanntesten US-Serien der Vergangenheit. CBS zeigte in den 50ern und 60ern neun Staffeln, insgesamt 271 Folgen. Jetzt hat der US-Pay-TV-Anbieter HBO eine Neuauflage bestellt. Diese ist als Miniserie konzipiert. Matthew Rhys spielt die tragende Rolle und ist der neue Perry Mason. Während HBO die acht Episoden ab Ende Juni in Amerika zeigt, zieht HBOs Partner Sky wenig später nach. Sky Deutschland will die Serie ab dem 31. Juli zeigen. Denn: In Deutschland sollen vom Format Doppelfolgen laufen; immer freitags ab 20.15 Uhr bei Sky Atlantic HD Die Handlung spielt im Jahr 1932. Die „Stadt der Engel“ boomt während sich der Rest der USA langsam von „The Great Depression“ – der großen Wirtschaftskrise – erholt. Der berühmte Verteidiger Perry Mason hat immer noch unter seinen Kriegserfahrungen in Frankreich und an den Folgen seiner zerrütteten Ehe zu leiden. Mehr schlecht als recht verdingt er sich als Privatdetektiv. Ein missglückter Entführungsfall, den Mason lösen möchte, offenbart ihm, wie zerrissen Los Angeles trotz des Booms ist, und führt ihn zur Pfingstkirche und zu der mysteriösen Predigerin Schwester Alice.Neben Hollywood-Star Robert Downey Jr. fungierten auch dessen Ehefrau Susan Downey, sowie Amanda Burrell, Ron Fitzgerald, Joe Horacek, Rolin Jones, und Timothy Van Patten als ausführende Produzenten. Van Patten, der unter anderem bei «Boardwalk Empire», «Deadwood» und «Die Sopranos» Regie führte, ist auch diesmal für die authentische und düstere Inszenierung zuständig.