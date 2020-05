Gleich gehts los: Disney+ startet in wenigen Tagen in Japan

International

Der Streamingdienst des Micky-Maus-Konzerns soll schon in rund zwei Wochen in Teilen von Asien anfangen.

Rund zweieinhalb Monate nach dem Europastart von Disney+ plant der Unterhaltungskonzern mit der berühmtesten Maus der Welt den Dienst in Japan zu starten. Ab dem 11. Juni können die Verbraucher Disney+ abonnieren. Disney setzt seine Strategie fort, den Dienst mit Partnern zu starten und exklusive Vergünstigungen anzubieten.In Japan wird eine Partnerschaft mit dem Telefon- und Kabelgiganten NTT DoCoMo geschlossen. Der monatliche Preis beträgt 700 JPY, das sind 6,49 US-Dollar. Kunden von Disney Deluxe, einen Dienst von Disney Japan und NTT DoCoMo, der vergangenes Jahr startete, erhalten ohne weitere Kosten ein Upgrade auf Disney+.Laut Disney soll der hauseigene Streamingdienst schon 54,5 Millionen Abonnenten haben. Japan ist nach Nordamerika und China der drittgrößte Unterhaltungsmarkt der Welt. Disney+ ist in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und in großen Teilen von Europa verfügbar. In Indien wurde der Dienst mit Hotstar-Streaming eingeführt, das Disney mit der FOX-Integration übernommen hat.