Die Laura und ihr Wendler: VOX zeigt Heirats-Dokusoap auf prominentem Sendeplatz

Das kürzlich auf TV Now gestartete Format gelangt in rund einem Monat ins lineare Fernsehen.

Weitere Infos RTL plant die Trauung, die im August in Las Vegas stattfinden soll, live im Fernsehen zu übertragen, sofern es die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus zulässt.

Während sich Michael "Der Wendler" Wendler und Oliver Pocher mittlerweile blendend verstehen, kriselt es derzeit noch zwischen der Wendler-Verlobten Laura Müller und dem RTL-Comedian: In einem Einspieler in der Pocher-Unterhaltungsshow «Pocher – Gefährlich ehrlich» sprachen der Schlagersänger und Pocher volltrunken darüber, dass Laura ihn nicht leiden könnte. In der Liveshow beteuerte Laura Müller derweil, dass sie sich langsam an ihn gewöhnen würde – und seine Gattin Amira Pocher sogar super leiden könnte.Wer sich tiefer in die Gefühlswelt des Wendler-Paares begeben möchte, wird derzeit auf TV Now fündig: Seit dem 26. Mai 2020 zeigt der Streamingdienst unter dem Titeleine 15-teilige Dokuserie über die Hochzeitsvorbereitungen des die Klatschpresse dominierenden Paares sowie über allerlei Drumherum. Der Privatsender VOX gab schon frühzeitig bekannt, die auch in seinem Auftrag Sendung ebenfalls zu zeigen – und nun steht der konkrete Starttermin fest.VOX wird «Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!» ab Montag, den 22. Juni 2020, stets ab 20.15 Uhr zeigen. Angekündigt ist, dass sich die VOX-Fassung von der TV-Now-Version unterscheiden wird. Das Format wird von RTL Studios produziert und dreht sich unter anderem um die Ringauswahl, den Junggesellenabschied, und den Einreisestopp für die USA, der das Paar vor riesige organisatorische Hürden hinsichtlich der Planung der großen Hochzeitsfeier stellt.