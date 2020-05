«L.A.'s Finest»: Staffel zwei läuft im Sommer

TV-News

Anfang des Jahres ging die «Bad Boys»-Filmreihe in die dritte Runde. Diesen Sommer zeigt Sony AXN derweil die zweite Staffel des Serienablegers «L.A.'s Finest».

Fun Fact Zahlreiche Episoden von «L.A.'s Finest» sind im Original nach Jerry-Bruckheimer-Kinoproduktionen benannt.

Aktuell ist «Bad Boys for Life» der weltweit erfolgreichste Kinofilm des Jahres 2020 – bei einem Budget von 90 Millionen Dollar generierte der humorvolle Actionfilm mit Martin Lawrence und Will Smith über 419 Millionen Dollar an den Kinokassen. Im Film spielte «Bad Boys II»-Mimin Gabrielle Union als Syd Burnett (die Ex-Freundin von Will Smiths Figur und zugleich die Schwester von Martin Lawrences Rolle) zwar keine Rolle, dennoch gibt es bald neue Geschichten von ihr: Sony AXN wird nämlich die zweite Staffel des «Bad Boys»-Serien-Spin-offs ab Juni als deutsche Fernsehpremiere veröffentlichen.Los geht es am Mittwoch, den 10. Juni – und somit nur zwei Tage nach der US-Premiere der neuen Folgen. Sony AXN wird die 13-teilige, zweite Staffel Woche für Woche in den Mediatheken von Vodafone, MagentaTV, Prime Video Channels und in der Schweiz über Teleclub und UPC zur Verfügung stellen. Zum Auftakt gibt es sogleich einen Dreierpack, ab dann gibt es wöchentlich zwei neue Episoden.Neben Syd Burnett (Gabrielle Union), die zu Beginn der Serie von Miami nach Los Angeles wechselt, steht ihre Partnerin Nancy McKenna (Jessica Alba) im Mittelpunkt der Serie. Nancy ist eine berufstätige Mutter mit dunkler Vergangenheit, die sich mit Nancy anfangs überhaupt nicht versteht. Doch im Laufe der ersten Staffel sind sie zu einer ungleichen, explosiven, aber einander achtenden Mischung geworden.