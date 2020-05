«Krass Klassenfahrt»: Staffel sieben startet Ende Juni auf joyn

TV-News

Bei «Krass Klassenfahrt» gibt es in den neuen Folgen unter anderem Neuzugänge und einen Hund zu bestaunen.

Die verrückte Chaos-Klasse 12C erlebt ein neues Abenteuer – womöglich sogar ihr größtes denn je. Das befindet jedenfalls joyn: Wie der Streamingdienst mitteilt, wird er ab dem 22. Juni die nunmehr siebte Staffel der Influencer-Seriezum Abruf bereitstellen. Darin begegnen wir zwei neuen Mitschülerinnen, einem zugelaufenen Hund sowie einem YouTuber, der ein Auge auf Frau Bra geworfen hat. "Hinzu kommen jede Menge Gefühle, Teenager-Probleme und natürlich Drama", wie joyn mitteilt. Darüber hinaus wird in den neuen Folgen von «Krass Klassenfahrt» Rassismus thematisiert.Im März sagte Sebastian Romanus, Geschäftsführer von Studio71, über «Krass Klassenfahrt»: "Wir freuen uns, dass wir unsere erfolgreichen Creator Jonas Ems und Jonas Wuttke bei diesem Format unterstützen können. Es finden immer mehr hochwertige Produktionen aus dem YouTube-Universum ihren Weg auf die großen VOD-Portale und ins TV. Wir sehen uns dabei als Schnittstelle und Partner, um unsere Creator auf diesem Weg professionell, beratend sowie finanziell zu begleiten und mit ihnen gemeinsam weitere Potenziale zu erschließen."Schon Anfang Juni kommt es bei joyn Plus+ zu Nachschub in Sachen Film: Am 2. Juni wird in der joyn-Premium-Sektionzum Abruf bereitgestellt, die romantische Komödie mit Emilia Schüle, Jannis Niewöhner, Iris Berben und Jannik Schümann. Schon am 1. Juni 2020 kommt der Sci-Fi-Filmmit Scarlett Johansson zu joyn Plus+.