Álex de la Iglesia startet Horror-Reihe für Amazon

Die Filmreihe ist «The Fear Collection» betitelt. Sie wird gemeinsam von Sony Pictures International Productions und Amazon Prime Video getragen.

Der Filmemacher Álex de la Iglesia unterschreibt bei Sony und Amazon: Wie 'Variety' vermeldet, wird der Regisseur hinter Filmen wie «My Big Night», «800 Bullets» und «Mad Circus – Eine Ballade von Liebe und Tod» eine Horror-Anthologiereihe aus der Taufe heben. Dasbetitelte Projekt entsteht für Sony Pictures International Productions und Amazon Prime Video. Die Filme aus der Reihe werden in Spanien zuerst ins Kino gelangen, bevor sie bei Amazon Prime Video landen. Da Sony die internationalen Vertriebsrechte hält, ist auch eine Kinoauswertung in anderen Ländern denkbar.Álex de la Iglesia wird bei sämtlichen Filmen dieser Reihe einen kreativen Einfluss ausüben, jedoch sind sich alle beteiligten Parteien einig, dass er den Regieposten bei einzelnen Projekten an andere Filmschaffende abgeben kann.Derzeit entwickelt Álex de la Iglesia Konzepte für «The Fear Collection» in Zusammenarbeit mit Jorge Guerricaechevarría, «Rec»-Macher Jaume Balagueró, Paula Ortiz, Fernando Navarro,und Carlos Theron. Das Label Pokeepsie Films wird stets als Produktionsstudio fungieren.