«Abgestempelt!?»: Hans Sarpeis RTLZWEI-Sendung verliert an Zugkraft

Das Hans-Sarpei-Format «Abgestempelt!?» kann nicht mit dem Erfolg diverser anderer RTLZWEI-Sozialdokus mithalten.

Üblicherweise laufen Sozialdokus bei RTLZWEI sehr erfolgreich. Doch die aktuelle Staffel vonist bereits schwächelnd gestartet und ging diese Woche noch schwächer weiter: Ab 20.15 Uhr wurden 0,51 Millionen Fernsehende von dem Format angesprochen, darunter befanden sich 0,33 Millionen Umworbene. Das bescherte RTLZWEI gerade einmal magere 1,6 Prozent bei allen und maue 3,6 Prozent in der Zielgruppe.Vergangene Woche standen noch 0,41 Millionen Werberelevante auf der Rechnung und somit akzeptable 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Gesamtreichweite belief sich am 19. Mai auf 0,57 Millionen Fernsehende, somit holte sich RTLZWEI damals magere 1,9 Prozent Marktanteil.Ab 21.15 Uhr ging es für RTLZWEI wieder aufwärts:entführte diesen Dienstagabend nach Salzgitter und verbesserte damit die Quoten des Senders. 0,75 Millionen Interessenten wurden verbucht, darunter befanden sich 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährige. Damit waren akzeptable 2,9 Prozent Marktanteil insgesamt drin, bei den Jüngeren standen mäßige 4,5 Prozent Marktanteil auf der Rechnung.