Programmänderung: «Sturm der Liebe» kehrt früher als gedacht zurück

Das Erste hat seine Pläne nochmals verändert – jetzt steht fest, dass die Coronapause am Fürstenhof weniger lang ausfällt.

ARD / Christof Arnold Die neuen Folgen der Dailynovela entstehen unter besonderen Vorkehrungen. Das Traumpaar der Staffel zeigt es in diesem Bild schon: Ein Mund-Nasen-Schutz muss am Set fast immer getragen werden; außer die Darsteller drehen die Szene. Selbst bei den Proben tragen sie den Schutz. Zudem wird auf den empfohlenen Mindestabstand geachtet. Wie sehr die Serie deshalb anders aussieht, können Fans des Fürstenhof nun ab dem 22. Juni werktags um 15.10 Uhr und natürlich zeitlich flexibel in der ARD Mediathek erkunden.

Eine freudige Programmänderung des Ersten wurde am Dienstagnachmittag kommuniziert. Der Programmvorlauf des Senders sagte eigentlich bis in den Juli hineinreichende Wiederholungen der täglichen Serievoraus. Dies Produktionsarbeiten der Serie von Bavaria Fiction waren im März und April vier Wochen lang wegen der akuten Ausbreitung von Covid-19 unterbrochen. Aus diesem Grund liegen ab kommender Woche keine neuen Folgen mehr vor, beginnend am 2. Juni werden Folgen aus Staffel neun wiederholt.Inzwischen hat Das Erste seinen Programmplan angepasst und angekündigt, bereits nach drei Wochen wieder auf frische Ware setzen zu können. So wird die 3390. Folge schon am 22. Juni ausgestrahlt werden. Ursprünglich war an diesem Tag noch ein Rerun aus der neunten Staffel eingeplant. "Nach dem Corona-bedingten Drehstopp haben wir nach wenigen Wochen die Dreharbeiten wieder aufgenommen. Um die so entstandene Lücke zu füllen, zeigen wir ein paar der schönsten Folgen aus der Staffel 9", erklärt Bea Schmidt, Produzentin der Serie «Sturm der Liebe». "Doch schon Mitte Juni geht es mit den spannenden Geschichten der aktuellen Staffel weiter!"Zudem haben die Macher eine Brücke zu den Folgen geschlagen, die jetzt bald im Rerun laufen. In Staffel neun spielen Christian Feist und Lisa Tzschirner das Traumpaar. Ab dem 2. Juli kehren beide in ihren alten Rollen an den Fürstenhof zurück – zumindest vorübergehend. Figur Robert ruft sie dann in einer „dringlichen Bitte“ zurück ans Hotel in Oberbayern, um ihn in einer wichtigen Angelegenheit zu unterstützen. Keine Änderung gibt es natürlich beim Hauptpaar – die Liebesgeschichte von Franzi und Tim geht ganz normal weiter.