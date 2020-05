«Berlin  Tag & Nacht» bestätigt Aufwärtstrend

Quotennews

Die Soap profitiert von ihren Rückkehrern. VOX hingegen erwischte einen etwas dürftigeren Montagvorabend.

Als größte Rückholaktion der Geschichte vonhatte die Produktionsfirma filmpool die Maßnahmen gegen den Quotenschwund Anfang des Jahres bezeichnet. Seit einigen Tagen nun ist unter anderem Figur Fabrizio zurück in der Daily Soap, der RTLZWEI werktags gegen 19.10 Uhr ausstrahlt. Und in der Tat – es hilft den Quoten. Am Montag kam die rund einstündige Serie auf 8,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Überhaupt nur vier weitere Folgen schafften das in diesem Jahr, alle fünf übrigens liefen binnen der zurückliegenden fünf Wochen. Die Jahresrekorde wurden zurückliegende Woche aufgestellt - am Donnerstag kamen die Geschichten auf 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Die davor laufende Soapkam am Montag nun auf gute 7,7 Prozent Marktanteil. Hier gilt ähnliches: Es war der sechstbeste Zielgruppen-Wert in diesem Jahr, alle fünf stärkeren Folgen liefen vor Kurzem. Die Gesamt-Reichweiten lagen am Montag ab 18.10 Uhr bei 0,49 Millionen Zuschauern, eine Stunde danach bei 0,75 Millionen.Am VOX-Vorabend hingegen wurden kleinere Brötchen gebacken.holte ab 19 Uhr nur ziemlich ausbaufähige 5,5 Prozent in der Zielgruppe und landete somit im roten Bereich. Die inzwischen 75 Minuten lange Kochsendung generierte im Schnitt 0,98 Millionen Zuschauer. Eine Stunde zuvor kam Roland Trettl mitauf 0,78 Millionen Seher ab drei Jahren. Die Quote lag bei 6,8 Prozent und somit schon ein gutes Stück näher am Senderschnitt. Stärkste Daytime-Sendung des Kölner TV-Anbieters war derweilum 15 Uhr: Das Styling-Format punktete mit exakt zehn Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten. Die Gesamt-Reichweite lag im Schnitt bei 0,64 Millionen Menschen.kam in der Stunde davor auf schöne 8,4 Prozent Marktanteil.