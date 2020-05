Er kann es weiterhin: «Inspector Barnaby» mit über sieben Prozent Marktanteil

Quotennews

ZDFneo erfreute sich wieder an starken Montags-Quoten. Kein großes Interesse rief derweil die Bundesliga beim Männersender Nitro hervor.

«Midsomer Murders» basiert auf «Chief Inspector Barnaby» von Caroline Graham

läuft seit März 1997 bei ITV

Executive Producer (seit Folge 89): Jo Wright

Aktuelle Hauptdarsteller: Neil Dudgeon, Gwilym Lee, Fiona Dolman, Tamzin Malleson

Es ist nichts Neues: Montag für Montag ist der digitale Fernsehsender ZDFneo wegen seiner britischen Krimiware populär. Zur besten Sendezeit laufen nacheinander zwei Folgen von(Originaltitel: «Midsomer Murders»). In dieser Woche erreichte der Sender damit 1,63 und 1,79 Millionen Zuschauer. Somit generiete er eine höhere Sehbeteiligung als Sat.1 RTLZWEI und Kabel Eins. Bei allen Zuschauern führten die beiden Kriminalfilme zu starken 5,1 und 7,2 Prozent Marktanteil.Die nach 23.15 Uhr gezeigtenfielen dann zwar auf 3,6 Prozent Marktanteil insgesamt, verblieben somit aber immer noch oberhalb der Sendernorm. Am späten Abend schauten im Schnitt noch rund 530.000 Menschen zu.A pro pos später Abend: Der Männersender Nitro zeigte ab 22.15 Uhr eine neue-Ausgabe, doch das Highlight-Magazin mit Laura Wontorra und Thomas Wagner zündet weiterhin nicht. 0,21 Millionen Menschen sahen die knapp zweistündige Live-Produktion, was zu 1,1 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt führte. Bei den jungen Leuten kam die Fußballsendung aus Köln auf magere 1,0 Prozent Marktanteil und lag somit deutlich unter dem Senderschnitt und auch unterhalb der Werte, die zwei-Reruns in den beiden Stunden zuvor einfuhren: je 2,2 Prozent.