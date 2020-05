«WWM?» in Bestform vor Staffelfinale

Quotennews

Ehe die aktuelle Staffel kommende Woche mit einem Promi-Special enden wird und danach erstmals Wiederholungen der Show im Sommer gezeigt werden, präsentierte Jauch mit seinen “normalen" Kandidaten noch einmal rekordverdächtige Einschaltquoten.

Günther Jauchs Quizshow befindet sich derzeit in einer Top-Verfassung. In der vergangenen Woche freute man sich bei RTL bereits über die bisher stärkste Montagsausgabe in diesem Kalenderjahr. Vor allem in der klassischen Zielgruppe erwies sich die Show vor acht Tagen als bärenstark mit 16,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt hatten 4,75 Millionen Interessierte zugesehen, die die Sehbeteiligung auf prächtige 15,9 Prozent steigen gelassen hatten. Eine Woche später schafftemit der letzten Ausgabe vor dem Promi-Special und der anschließenden Pause den Bestwert beim werberelevanten Publikum zu egalisieren und dabei die Zahlen beim Gesamtpublikum noch steigen zu lassen. Mit 1,46 Millionen jungen Zuschauern und erneut hervorragenden 16,2 Prozent Marktanteil reichte niemand der Sendung um 20.15 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen das Wasser.Dazu gesellten sich insgesamt 5,09 Millionen Zuschauer die den Gesamtmarktanteil noch einmal um 0,3 Prozentpunkte auf ebenfalls tolle 16,2 Prozent steigen ließen. Erstmals seit Ende März schalteten wieder über fünf Millionen Zuseher ab drei Jahren ein, eine höhere Gesamtsehbeteiliung hatte «WWM?» in diesem Jahr am Montag noch nicht. In der kommenden Woche dürfen sich zum Staffelfinale noch einmal die Promis auf dem Stuhl beweisen, ehe eine Woche nach Pfingsten erstmals Wiederholungen der Quizshow laufen werden. RTL wird sich also auch in sieben Tagen über prächtige Einschaltquoten freuen dürfen.Im Anschluss ging der Abend für die Kölner sehr erfolgreich weiter. Dennhielt 3,05 Millionen aller Zuschauer und bewährte sich mit starken 133,9 Prozent Marktanteil. Bei den klassisch Umworbenen machte die Sendung mit 1,05 Millionen Zusehern und 15,4 Prozent ebenfalls eine beachtliche Figur.machte ab 23.25 Uhr den Abend mit 1,63 Millionen zuschauern und 11,6 Prozent rund. Dazu kamen solide 12,5 Prozent aus der klassischen Zielgruppe.