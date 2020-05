«Schlag den Star» lädt zu niederländischem Frauen-Duell

TV-News

Die nächste Ausgabe der von Elton präsentierten ProSieben-Liveshow steht am Wochenende nach Pfingsten an.

Der Münchner Fernsehsender ProSieben lädt am 6. Juni (20.15 Uhr) zur nächsten Ausgabe seiner Samstagabend-Primetime-Liveshow. In dieser werden sich wieder zwei Frauen miteinander messen. Die Produktionsfirma Brainpool setzt auf Sylvie Meis und somit eigentlich ein RTL-Gesicht. Zuletzt trat sie unter anderem in «Let’s Dance» und «Das Supertalent» auf.Ihre Kontrahentin wird die in Rotterdam geborene Lilly Becker sein, die ProSieben auch schon für seine «Promi Darts WM» eingeladen hatte. Elton moderiert die bis zu 15 Spiele, die von Ron Ringguth kommentiert werden.Von «Schlag den Star» liefen in diesem Jahr bereits drei neue Ausgaben, die 16,1, 13,6 und 13,7 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen einfuhren und somit jeweils ein echter Erfolg waren.