Über zehn Millionen Zuschauer für letzten Carolina-Vera-«Tatort»

Quotennews

Die Stuttgarter Ermittler zeigten sich in bestechender Form und lieferten die drittbeste «Tatort»-Reichweite des Jahres.



Nach zwölf Jahren im Stuttgarter Team ist für Carolina Vera und ihre Rolle als Emilia Alvarez Schluss. «Du allein» war der 25. Fall der Ermittler Lannert und Bootz und der letzte, in dem sie von ihrer Kollegin unterstützt wurden. In den kommenden Fällen müssen die beiden ohne die Staatsanwältin auskommen. Für ihren Abschied versammelten sich am Sonntagabend insgesamt beachtliche 10,49 Millionen Zuschauer. Erstmals seit Ende März, als die Kölner Ermittler in «Niemals ohne mich» ran durften, fiel die Reichweite zweistellig aus. Erst zum dritten Mal gelang dieses Kunststück im Jahr 2020. Aus dem jungen Publikum zog der neue2,60 Millionen Interessierte an. Der fesselnde Fall eines Snipers, der scheinbar Willkürlich Menschen aus der Menge ermordet, lief beim jungen Publikum überragend und sicherte sich mit 24,5 Prozent die höchste «Tatort»-Sehbeteiligung seit dem 12. Januar (24,6 Prozent MA).Mit der selbst für «Tatort»-Verhältnisse überragenden Reichweite freuten sich die Stuttgarter Ermittler über glänzende 29,2 Prozent Gesamtmarktanteil. Ihr vorheriges Ergebnis aus dem September 2019 wurde um stattliche 4,9 Prozentpunkte und mehr als zwei Millionen Zuschauer übertroffen. Nach langer Pause machten sie eine spitzen Figur und toppten das Ergebnis ihrer Kollegen, die vor einer Woche schon ausgezeichnete 26,8 Prozent eingefahren hatten. .machte im Anschluss allerdings nicht mehr viel aus den überragenden Zahlen und kam nur noch auf durchschnittliche 11,9 Prozent mit 3,44 Millionen Zuschauern.Im ZDF überzeugte3,78 Millionen Zuschauer. Das Liebesmelodrama von 2018 war mit 10,5 Prozent Marktanteil als Wiederholung nur noch unterdurchschnittlich gefragt. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der 90-Minüter mit 0,52 Millionen Zusehern und 4,9 Prozent Sehbeteiligung blass. Die beste Figur des ZDF-Abends machte noch dasmit soliden 15,4 Prozent Marktanteil und 4,78 Millionen Zuschauern.