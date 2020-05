Nicht nur bei ABC im Geschäft: Kelley bringt Serie bei Netflix unter

US-Fernsehen

Der «Big Little Lies»-Macher hat recht volle Auftragsbücher.

David E. Kelley («Big Little Lies»-Produzent) wird in der neuen TV-Saison nicht nur mit einem Neustart bei ABC, nämlich «Big Sky», zu sehen sein, sondern auch für Netflix arbeiten. Der Streamingdienst bestellte den Psycho-Thriller. Die Serie entsteht gemeinsam mit der «House of Cards»-Showrunnerin Melissa James Gibson.Netflix beschreibt die Serie, die auf Sarah Vaughans Bestseller-Roman basiert, als "aufschlussreiche und spannungsgeladene Serie über einen Skandal um die sexuelle Einwilligung der britischen privilegierten Elite und die Frauen, die in seinem Gefolge aufgeholt wurden".Im Mittelpunkt des Romans, der teils Gerichts-Thriller, teils Psychodrama ist, stehen Sophie, ihr Ehemann James, ein Politiker, der eines schrecklichen Verbrechens angeklagt ist, und Kate, die Staatsanwältin in seinem Fall. "Der Skandal zwingt Sophie, ihre Ehe zu bewerten und Kate ihre Dämonen", heißt es auf der Website des Autors.