20 Prozent in Sichtweite: «5 gegen Jauch» steigert sich ohne Show-Konkurrenz

Quotennews

Die RTL-Show «5 gegen Jauch» hat deutlich dazugewonnen bei Jung und Alt. Geholfen haben dürfte, dass es kein Show-Gegenprogramm gab.

Auftakt-Werte «5 gegen Jauch» von vor 2 Wochen ab 3 J.: 2,76 Mio. / 10,9 %

14-49 J.: 1,02 Mio. / 14,8 %

war am Samstag die einzige große Primetime-Show, insofern hatte RTL es sehr leicht, gute Quoten damit zu holen. Nach der «ESC»-Pause letzte Woche reichte es diesmal zu tollen 19,4 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, der Staffel-Auftakt vor zwei Wochen hat 4,6 Prozentpunkte weniger geholt. Damit rückt die 20-Prozent-Marke sehr nahe, zuletzt wurde diese mit der Quizshow übrigens im Februar 2013 geknackt.Auch bei den Reichweiten hat «5 gegen Jauch» mächtig zugelegt: 1,40 Millionen Umworbene schauten zu, das bedeutete ein Plus von rund 400.000 Zuschauern. Insgesamt belief sich die Sehbeteiligung auf 3,58 Millionen, was beim Gesamtpublikum hervorragende 13,5 Prozent Marktanteil nach sich zog.Die nächtliche Ausstrahlung vonholte nur noch 12,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe,fiel in den einstelligen Bereich mit 9,7 Prozent. Tagsüber lief es für RTL überhaupt nicht gut: Von frühmorgens bis um 17.45 Uhr senden die Kölner mittlerweile nur noch alte Scripted-Realitys: Sowohlals auchundenttäuschten auf ganzer Linie, zweistellige Werte waren die Ausnahme. Zwischen 7,1 und 11,2 Prozent schwankte die Quote.