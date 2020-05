«Holey Moley» kehrt gestärkt zurück, Quizshow gewinnt den Abend

US-Quoten

ABC hat am Donnerstag mit der Rückkehr von «Holey Moley» gepunktet, mit dem amerikanischen «Wer wird Millionär?» hat das Network zudem die höchste Reichweite des Abends eingefahren.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

Die ABC-Golf-Showhat sich am Donnerstag erfolgreich zurückgemeldet: 4,40 Millionen Zuschauer ab zwei Jahren sahen um 21 Uhr zu, so viele Zuseher waren vor der Pause nicht mehr möglich gewesen. Das erste Staffelfinale hatte im August 2019 nämlich rund zwei Millionen Zuschauer weniger. Gute 0,8 Prozent standen als Rating bei den umworbenen 18- bis 49-Jährigen zu Buche, zuletzt waren nur 0,5 Prozent drin. ABC konnte «Holey Moley» aber auch einen guten Vorlauf bieten:verbuchte um 20 Uhr nämlich ebenfalls tolle 0,8 Prozent. 5,98 Millionen US-Bürger sahen sich die Quizshow an, sie wurde damit Tagessieger vor einem Re-Run von(5,46 Millionen).hat am späten Abend noch 0,7 Prozent als Rating erzielt.Einen ziemlich verkorksten Start hatbei FOX erlebt. Die neue Datingshow wollten nach 21 Uhr nur 0,91 Millionen Menschen sehen, das Rating in der jungen Zielgruppe betrug miese 0,2 Prozent – Luft nach unten ist also jetzt schon nicht mehr vorhanden. Allerdings musste das neue Kuppel-Format auch in einem äußerst schlechten Umfeld antreten:hat zur besten Sendezeit mit 1,41 Millionen Zusehern einen neuen Negativrekord erzielt, über 0,3 Prozent kam die Reaction-Show erneut nicht hinaus.NBC hat sich den Zielgruppen-Sieg mit ABC geteilt, um 20 Uhr war bei NBC das Specialzu sehen. 0,8 Prozent wurden als Rating ausgewiesen, 3,80 Millionen Zuschauer waren insgesamt zugegen.halbierte anschließend das Rating.