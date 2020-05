Alte Folgen: RTLZWEI bringt den «Frauentausch» zurück

TV-News

Der Münchner Sender zeigt die Kult-Show auf dem gewohnten Sendeplatz.

Der Münchner Fernsehsender RTLZWEI hat ein Comeback der Reality-Produktionangekündigt. In der TV-Sommerpause werden alte Folgen des Formats immer donnerstags um 20.15 Uhr wiederholt. Los geht es am 11. Juni. In den Wochen zuvor sind auf dem Slot diverse Reportagen zu sehen, unter anderem «Mensch Handwerker» (am 4. Juni) oder «Reeperbahn privat!».Die letzte Primetime-Folge vom «Frauentausch» zeigte RTLZWEI im Früh-Herbst 2019. In der Regel schauten etwas mehr als eine halbe Million Menschen zu, bei den klassisch Umworbenen kam die Sendung meist auf Werte um die fünf Prozent. Man lag also großteils in etwa auf Höhe des Senderschnitts.Im Vormittags- und Mittagsprogramm des Privatsenders finden sich außerdem Wiederholungen wieder. Am 11. Juni um 20.15 Uhr ist nun eine neun Jahre alte Folge geplant.