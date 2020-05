«Let's Dance»-Finale: Drei Film-Tänze und ein neues Pietro-Lombardi-Lied

TV-News

Zum Finale der 13. «Let's Dance»-Staffel zieht es Jurorin Motsi Mabuse wieder auf die Tanzfläche. Es gibt zudem ein Wiedersehen mit fast allen ausgeschiedenen Paaren.

Es war coronabedingt eine ungewöhnliche, aber trotzdem eine sehr erfolgreiche-Staffel. Heute, am 22. Mai 2020, geht Runde 13 des Erfolgsformats zu Ende. Und um das große Finale zu feiern, schaut ein alter RTL-Hase vorbei: Pietro Lombardi wird seine neue Single 'Kämpferherz' vorstellen. Darüber hinaus wird Jurorin Motsi Mabuse in der Finalshow erstmals nach längerer Zeit wieder mit ihrem Ehemann und Tanzpartner Evgenij Voznyuk auf dem RTL-Parkett einen Tanz vorführen – angekündigt ist eine Rumba.Wie es «Let's Dance»-Tradition geworden ist, werden die drei Finalpaare als letzten Tanz einen von Filmen inspirierten Freestyle absolvieren. Artistin Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató werden zu Klängen aus dem Disney-Klassikereine Kombination aus Samba, Paso, Salsa, Rumba, Quickstep, Contemporary, Charleston, Schlangenakrobatik und Oriental Dance hinlegen. Sänger Luca Hänni und Christina Luft orientieren sich dagegen an Songs aus dem Illumination-Entertainment-FilmSie werden ein Medley aus "The Way I Feel Inside", "I'm Still Standing", "Don't You Worry 'Bout A Thing" und "Golden Slumbers / Carry That Weight" mit Jive, Quickstep, Cha Cha Cha und Rumba vertanzen. «Ninja Warrior»-Veteran Moritz Hans und Renata Lusin schlussendlich orientieren sich anund verschmelzen Tango, Paso Doble, Langsamer Walzer, Charleston sowie Quickstep. Zudem werden fast alle ausgeschiedenen Paare ihren Lieblingstanz aus der Staffel noch einmal vorführen. Tijan Njie, Ilka Bessin, Laura Müller, Martin Klempnow, Loiza Lamers, Ulrike von der Groeben, Sükrü Pehlivan, Aílton, Sabrina Setlur und Steffi Jones werden somit Teil der Finalshow sein. John Kelly sitzt dagegen aus.