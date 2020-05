Sat.1: «Happy Family» läuft bestenfalls durchwachsen

Quotennews

Der deutsche Animationsfilm «Happy Family» fiel in Sat.1 zur besten Sendezeit durch. Ein nischiger Kinofilm kam im ZDF dagegen an.

Filmfacts: «Happy Family» Kinostart: 24. August 2017

Genre: Animationsfilm/Abenteuer

FSK: 6

Laufzeit: 96 Min.

Musik: Hendrik Schwarzer

Buch: David Safier, Catharina Junk

Regie: Holger Tappe

Mit den Stimmen von Hape Kerkeling und Oliver Kalkofe

OT: Happy Family (DE/UK 2017)

Holger Tappes mit Europa-Park-Referenzen bespickter Animationsfilmaus dem Jahr 2017 brachte es während seiner hiesigen Kinoauswertung auf 587.878 verkaufte Tickets. Dieses Ergebnis wusste der Film am Donnerstagabend in Sat.1 zu überbieten – und dennoch ist die «Happy Family»-Ausstrahlung kein Grund zur Feier für den Privatsender. Denn ab 20.15 Uhr mündete eine Reichweite von 0,95 Millionen Filmfans gerade einmal in miese 3,5 Prozent Marktanteil. Der von unserer Kino-Kritikerin Antje Wessels wohlwollend besprochene Familienfilm kam wenigstens in der Zielgruppe mäßig an: 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährige führten Sat.1 zur besten Sendezeit zu 6,9 Prozent Marktanteil. Ab 22.05 Uhr verbesserte sichauf maue 4,6 Prozent bei allen und akzeptable 7,2 Prozent bei den Werberelevanten.Im ZDF wiederum kam der dramatische Kinofilmauf 0,54 Millionen Jüngere. Für den Mainzer Sender war dies einen tollen Marktanteil in der Höhe von 7,3 Prozent wert. 3,29 Millionen Fernsehende bedeuteten passable 12,2 Prozent Marktanteil insgesamt. Dasschloss mit sehr guten 14,7 Prozent insgesamt und sehr starken 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an.