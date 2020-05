Ohne «Let's Dance» bricht «Pocher  gefährlich ehrlich!» dramatisch ein

Quotennews

Es war wohl nicht die smarteste Entscheidung von RTL, «Pocher – gefährlich ehrlich!» ab Folge zwei auf den Donnerstagabend zu legen.

„ Es wird dringend Zeit für eine gefährlich ehrliche Sendung bei RTL. Und es wird Zeit für eine Sendung, die sich alles traut, kein Blatt vor den Mund nimmt und genau hinschaut, was so alles auf den Kanälen passiert. Bei Instagram, TikTok, Facebook. Achtung, Achtung, ich habe Zeit und ich gucke sogar noch das gute alte Fernsehen. ” Oliver Pocher über seine neue Late-Night-Sendung bei RTL

Zum Showstart durften Moderator Oliver Pocher und seine als Show-Sidekick dienende Gattin Amira Pocher am Freitagabend heran und sich von einem zugkräftigen Lead-in anschieben lassen. Ab Folge zwei mussdagegen im Anschluss an die nur wenig gefragten RTL-Serienwiederholungen am Donnerstagabend ran. Und das bekam die Show zu spüren: Ab 23 Uhr schalteten nur 0,76 Millionen Menschen rein, um Folge zwei zu schauen. Das bedeutete miese 4,4 Prozent Marktanteil insgesamt.In der Zielgruppe reichte es wenigstens für maue 8,7 Prozent Marktanteil. Die Reichweite belief sich auf 0,49 Millionen Umworbene. Immerhin fielen die Quoten besser aus als die der vorhergegangenen Sendungen: Ab 20.15 Uhr holte3,2 und 3,7 Prozent bei allen sowie 7,1 und 7,8 Prozent bei den Jüngeren.folgte mit 4,1 beziehungsweise 8,4 Prozent.Die Auftaktfolge zu «Pocher – gefährlich ehrlich!» lief noch am Freitagabend, genauer gesagt im Anschluss an das «Let's Dance»-Halbfinale. Ab 23.35 Uhr standen für die neue Late-Night-Show 1,02 Millionen Umworbene auf dem Zettel, das führte zu wahrlich starken 21,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 2,32 Millionen Fernsehende ab drei Jahren glichen derweil 15,4 Prozent Marktanteil insgesamt.