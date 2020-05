«Are You the One?»: Nicht der perfekte Partner für die RTL-Primetime

Quotennews

Die von Jan Köppen moderierte Kuppelsendung «Are You the One? bleibt bei RTL ein Misserfolg.

Allmählich wird man es wohl einsehen müssen:und der 20.15-Uhr-Slot bei RTL sind alles mögliche, aber nicht das perfekte Match füreinander. Denn auch in Woche drei scheitert das von Jan Köppen präsentierte Kuppelformat bei Jung und Alt. 0,54 Millionen Werberelevante führten «Are You the One?» diesen Mittwochabend zu miesen 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 0,88 Millionen Fernsehende ab drei Jahren führten derweil zu sehr schlechten 3,1 Prozent beim Gesamtpublikum.Das schon länger bei TV Now abrufbare Kuppelformat «Are You the One?» hat bei RTL eh keinen guten Start: Die erste Folge kam am 6. Mai 2020 ab 20.30 Uhr auf 1,18 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,69 Millionen Umworbene. Somit standen miese 3,8 Prozent Marktanteil bei allen auf dem Zettel, bei den Jüngeren standen magere 7,6 Prozent auf dem Zettel. Eine Woche später lief es zur besten Sendezeit mit 3,4 und 7,6 Prozent ähnlich.Aber zurück zu diesem Mittwochabend: Ab 22 Uhr erreichte1,60 Millionen Wissbegierige ab drei Jahren, darunter befanden sich 0,78 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das resultierte in mäßige 7,4 Prozent Marktanteil bei allen, während in der klassischen Zielgruppe gute 12,2 Prozent Marktanteil ermittelt wurden. Dasverbesserte sich ab Mitternacht auf sehr gute 9,4 Prozent Marktanteil bei allen und 14,5 Prozent bei den Umworbenen.