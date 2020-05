RTL nutzt das «Let's Dance»-Fieber weiter aus

TV-News

Nach dem «Let's Dance»-Staffelfinale geht es weiter und weiter: Zusätzlich zur Profi-Challenge kündigt RTL nun ein «Let's Dance»-Ranking an.

Wer wird Dancing Star 2020?

Luca Hänni 99% Moritz Hans 99% Lili Paul-Roncalli 99% Stimmen: 112

Diesen Freitag, also am 22. Mai 2020, geht die aktuelle Staffel vonzu Ende. Dann wird sich ab 20.15 Uhr auf RTL zeigen, wer der 13. Dancing Star wird: Luca Hänni, Moritz Hans oder doch Lili Paul-Roncalli? Aber nach dem Ende der Staffel hat es sich bei RTL noch lange nicht ausgetanzt. Neben «Llambis Tanzduell» steht ja zudem die nächste Ausgabe von «Let's Dance: Die große Profi-Challenge» auf dem Programmplan. Darin tanzen die «Let's Dance»-Profis um ihren eigenen Pokal – sowie um das Vorrecht, sich in Staffel 14 während der Kennenlernshow ihren Lieblingspromi auszusuchen, um mit ihm für den Rest der Staffel zu tanzen.«Let's Dance: Die große Profi-Challenge» wird am 29. März zur besten Sendezeit gezeigt – das stand schon länger fest. Doch nun nimmt RTL spontan ein weiteres «Let's Dance»-Special ins Programm auf: Am Donnerstag, den 28. Mai 2020, wird ab 20.15 Uhr parallel zum «Germany's Next Topmodel»-Finale der Rückblickzu sehen sein und als Lead-In für Pochers neue Late-Night dienen.Die Wiederholungsstrecken von «Der Lehrer» und «Doctor's Diary» geraten somit aus dem Takt: Die für den 28. März vorgesehenen Episoden rutschen in die erste Juni-Woche, die für die erste Juni-Woche eingeplanten Wiederholungen kommen in der zweiten Juni-Woche, und so weiter …