Jetzt wird wieder geblödelt: ProSieben startet die Joko-und-Klaas-Trailer-Woche

ProSieben-Werbeblöcke sind für eine Woche auch nicht mehr das, was sie mal waren: Da ProSieben «Joko & Klaas gegen ProSieben» gewonnen haben, gibt's vorerst nur Trailer mit einem frustrierten Duo hinter dem Mikro.

Wir haben gewonnen! Die Strafe für @jokoundklaas: Sie müssen für uns Programmtrailer einsprechen. Alle. Ab heute und bis zur nächsten Folge #JKvsP7. Und so sieht das Ganze dann aus. Kleiner Vorgeschmack ... pic.twitter.com/la45ZeNhBq — ProSieben (@ProSieben) May 20, 2020

Staffelrekord: 1,71 Millionen Menschen sahen sich am Dienstagabendan, darunter befanden sich 1,29 Millionen Umworbene. Somit waren ProSieben tolle 5,9 Prozent Marktanteil insgesamt sicher und sehr starke 15,8 Prozent in der Zielgruppe. Viele ProSieben-Zuschauerinnen und -Zuschauer wissen es also schon längst – zumal ProSieben auf seinem Twitter-Account bereits einen Vorgeschmack darauf veröffentlicht hat, was sein Publikum nunmehr in den Werbepausen zu erwarten hat.Aber für all jene, die zwischen heute, dem 20. Mai 2020, 12 Uhr, und der nächsten Folge von «Joko & Klaas gegen ProSieben» (Dienstag, 26. Mai 2020, 20.15 Uhr) ProSieben einschalten undwissen, was los ist: Keine Sorge, wir sind für euch da und erklären liebend gerne, weshalb die Programmtrailer aktuell so seltsam sind! Es ist auch ganz einfach: Damit will ProSieben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bestrafen. Das Duo hat nämlich die dritte Folge der dritten «Joko & Klaas gegen ProSieben»-Staffel verloren. Hätte es gewonnen, hätte es dagegen erneut 15 Liveminuten am heutigen Mittwoch erhalten, nämlich um 20.15 Uhr. Nach zwei Siegen stand für Joko und Klaas nun aber der "Macht, womit auch immer der Sender euch ärgern möchte!"-Ausgang ihrer Show auf dem Zettel.Und wie man etwa im «Justice League»-Trailer sieht und hört, ist es für die Beiden auch wirklich eine Strafe …Und dieser Trailer ist nur die Spitze des Eisberges. Das Duo muss sämtliche Programmtrailer von ProSieben vertonen, die bis zur nächsten Folge von «Joko & Klaas gegen ProSieben» laufen. In den vergangenen beiden Wochen ging das Format, wie schon erwähnt, positiv für Joko und Klaas aus. Das nutzten sie einmal für 15 anarchische Live-Minuten und einmal für eine intensive Auseinandersetzung mit Sexismus (siehe Infobox).