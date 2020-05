Können die DC-Superhelden Jack Sparrow aufhalten?

Film-Check

Oder macht Will Smith den beiden großen Blockbustern als «Staatsfeind Nr. 1» im Blockbuster-Battle am Sonntagabend einen Strich durch die Rechnung?



«Justice League», ProSieben, 20.15 Uhr

«Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten», Sat.1, 20.15 Uhr

«Staatsfeind Nr. 1», RTLZWEI, 20.15 Uhr

So werten wir Quotenmeter.de verzichtet seit jeher auf eine konkrete Vergabe von Punkten in seinen Kino-Kritiken. Für unsere Bewertungsskala nehmen wir deshalb drei internationale Anlaufstellen für eine inhaltliche Bewertung und messen über unsere Seite Quotenmeter vor allem das generelle Interesse an dem Film. Die Quotenmeter-Bewertung von 0 bis 10 Punkten richtet sich daher nach den aktuellen Aufrufzahlen der Quotenmeter-Kino-Kritik.

Fünf DC-Helden in einer Allianz gegen den Feind: Nach Supermans Tod will der Schurke Steppenwolf die Erde erobern. Um eine Rückkehr des Bösewichts zu verhindern, stellt Batman alias Bruce Wayne eine Armee zusammen: Wonder Woman, The Flash, Aquaman und Cyborg begeben sich auf die Suche nach der letzten Mutterbox, die Steppenwolf besiegen soll, bevor es zu spät ist. Hier geht´s zu unserer Kino-Kritik. Jack Sparrow kommt schon wieder deutlich ins Schlingern, und das ganz ohne Rum: In London will ihm König George II. höchstpersönlich befehlen, vor den konkurrierenden Spaniern die sagenhafte Quelle der ewigen Jugend zu finden. Als Jack erfährt, dass niemand anderes als sein alter Widersacher Barbossa die gefährliche Expedition leitet, nimmt er jedoch lieber Reißaus - und landet prompt in der Gefangenschaft des gefürchtetsten aller Piraten, Edward Teach, genannt "Blackbeard". 2011 wurde Jack Sparrow endlich einmal von unseren Kritikern unter die Lupe genommen. Hier geht’s zu unserem Fazit des vierten Abenteuers. Auf Anweisung des NSA-Agenten Thomas Brian Reynolds wird ein Abgeordneter umgebracht. Zufällig hat ein Naturfilmer dort eine Kamera aufgestellt, die den Mord aufgezeichnet hat. Auf der Flucht vor Reynolds Männern gelingt es dem Naturfilmer noch eine Kopie des Bandes seinem alten Freund Robert Dean zuzustecken, bevor er tödlich verunglückt. Nicht ahnend, dass er im Besitz eines solchen Bandes ist, fährt der Anwalt Robert Dean zu seiner Familie nach Hause. Da er seinem alten Freund eine Visitenkarte von sich gegeben hatte, macht sich eine ganze Einheit um Reynolds nun an die Arbeit, Robert Deans komplettes Leben systematisch zu durchleuchten und zu zerstören, um an das belastende Band zu kommen. Gejagt von den Agenten der NSA, gibt es nur noch eine Person, die ihm helfen kann, sein altes Leben wiederzubekommen: Der ehemalige, untergetauchte Agent Edward Lyle…Nach drei “Siegen” in Folge muss sich «Fluch der Karibik» nun erstmals im Blockbuster-Battle geschlagen geben. Mit dem vierte Film als Kultpirat Jack Sparrow hat Johnny Depp erstmals das Nachsehen, allerdings nicht gegen das große DC-Franchise sondern gegen den. Der Actionthriller von 1998 besticht mit viel Action und schafft es die Spannung über den Verlauf oben zu halten, unsere Filmempfehlung für Sonntagabend.