Der 17. Quotenmeter.de-Fernsehpreis: Die Gewinner

Schwerpunkt

Zum Abschied beschert unsere Leserschaft «Pastewka» einen wahren Siegesreigen. Doch wie hat der Quotenkracher «The Masked Singer» abgeschnitten?

Es ist entschieden! Die Leserschaft von Quotenmeter.de hat in den vergangenen Wochen rege darüber abgestimmt, wer ihn entgegennehmen darf: Den Quotenmeter.de-Fernsehpreis – den einzigen deutschen Medienpreis, der in Form einer praktischen, spülmaschinenfesten Kaffeetasse daherkommt. Der große Abräumer schlechthin ist dieses Jahr ein Format, das schon zahlreiche Quotenmeter.de-Fernsehpreise gewonnen und sich dieses Frühjahr endgültig verabschiedet hat: Die Comedyserie, die 2018 zu Amazon gezogen ist und nun mit Staffel zehn abgeschlossen wurde. Das Format setzt sich zum Abschluss in den Kategorien "Beste Serie oder Reihe", "Bester Hauptdarsteller in einer Serie oder Reihe" (Bastian Pastewka), "Beste Hauptdarstellerin einer Serie oder Reihe" (Sonsee Neu) und "Bester Nebendarsteller einer Serie oder Reihe" (Matthias Matschke) durch.Die zweitmeisten Fernsehtassen im fiktionalen Bereich gehen dieses Jahr an den ProSieben-Film, der sich in den Sparten "Bester Fernsehfilm oder Mehrteiler" und "Bester Hauptdarsteller eines Fernsehfilms oder Mehrteilers" die meisten Stimmen sicherte. Aylin Tezel holte sich derweil eine Tasse für, Lea van Acken gewann für ihre Leistung inIm Showsektor kam es zu einer durchaus bemerkenswerten Überraschung: Der Rekordzahlen schreibende und für vier Quotenmeter.de-Fernsehpreise nominierte Quotenkrachergewann in der Hälfte der für ihn möglichen Kategorien – nämlich in den technischen Sparten "Beste Titelmusik" und "Bestes Main-Title/On-Air-Design". Den Preis für die beste abendfüllende Show holte sich dagegen ein anderes ProSieben-Format: Die Florida-Produktion. Und auch in der Kategorie "Bester Moderator" geht die Tasse an eine Florida-Produktion, die auf dem Münchener Privatsender beheimatet ist: Steven Gätjen darf sich für seine Leistung beiüber einen Fernsehpreis freuen, aus dem er genüsslich Kaffee schlürfen darf, wann immer seine Kaffeemaschine funktioniert.VOX wiederum sicherte sich in der Reality-Sparte die meisten Stimmen und erhält damit erneut eine Tasse für. Das ZDF-Formatholt sich derweil eine weitere Comedy-Tasse, währenddem öffentlich-rechtlichen Sender eine Fernsehtasse für die beste Informationssendung einbringt. Carolin Kebekus unterdessen schnappt sich für die finalen Folgen voneine Tasse als beste Moderatorin. Welche Formate sonst noch gewonnen haben? Auf der nächsten Seite findet ihr die komplette Übersicht!