Englische Woche: Bayern gegen Dortmund wird kein Primetime-Spiel

Warum die DFL den deutschen Clasico zu ungewohnter Zeit ansetzt. Und: Spielen die Bayern am 27. Spieltag im Free-TV?

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat im Anschluss an ihre Mitgliederversammlung am Donnerstag die zeitgenauen Spielpläne für die Spieltage 27 bis 29 angesetzt. Weil ohnehin keine Fans vor Ort sein können und es somit auch keinen Ticketverkauf gibt, ist es möglich, kurzfristiger als sonst zu planen. Größte Überraschung der Ansetzungen: Der so genannte deutsche Clasico zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (28. Spieltag) wird in der letzten Mai-Woche nicht zur Primetime übertragen. Das Spiel steigt am letzten Dienstag im Monat - die DFL sieht hier zwei potentielle Anstoßzeiten vor: 18.30 und 20.30 Uhr. Bayern gegen Dortmund steigt nun zur frühen Zeit, vermutlich aus zwei Gründen. Zum einen wird das Spiel somit ein Einzelspiel, parallel dazu finden keine Matches statt. Zudem kommt man somit auch den Gastronomen entgegen. Die Partie wird nur im Pay-TV bei Sky übertragen, entsprechend dürfte es auch eine größere Nachfrage in Sky-Sportsbars geben. Diese unterliegen aber noch Beschränkungen in Sachen Öffnungszeiten; in Bayern etwa dürfen ab dem 25. Mai Lokale innen bis 22 Uhr geöffnet haben. Fände Bayern gegen Dortmund erst ab 20.30 Uhr statt, müssten Wirte die Übertragung kurz vor dem Ende abbrechen ...Am 27. und 29. Spieltag spielt der FC Bayern München übrigens am Samstagabend um 18.30 Uhr, dann stehen die Heimspiele gegen Frankfurt und Düsseldorf auf dem Plan. Somit wird es der deutsche Rekordmeister auch am 27. Spieltag nicht in die wieder von Sky Sport News HD im Free-TV übertragene Konferenz schaffen. Borussia Dortmunds Gastspiel in Wolfsburg ist derweil Teil der frei-empfangbaren Konferenz, genau auch wie das Match zwischen Gladbach und Leverkusen und Freiburg gegen Bremen, Paderborn gegen Hoffenheim.Angesetzt wurden nun auch weitere Spiele, die dem Eurosport-TV-Paket angehören. Ob diese Spiele nun wirklich bei Sublizenzpartner DAZN laufen, ist noch nicht final geklärt. Eurosport , so besagen es Gerüchte, liebäugelt mit einer Vertragskündigung. Nicht bei Sky live zu sehen sind am 27. Spieltag Hertha gegen Union Berlin (Freitagabend) sowie Schalke gegen Augsburg (Sonntag, 13.30 Uhr) sowie am 29. Spieltag das Freitagabend-Match Freiburg gegen Leverkusen und die Partie am Montagabend Köln gegen Leipzig.