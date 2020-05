Nach TV-Aus für Jokos Podcast: Auch «Baywatch Berlin» räumt seinen ProSieben-Sendeplatz

TV-News

Trost für alle Fans von Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt: ProSieben erfüllt noch die nach dem Testballon im März geäußerte Episodenbestellung.

An und für sich läuft es derzeit sehr gut für die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf: Sie haben die ersten beiden Ausgaben der dritten Staffel «Joko & Klaas gegen ProSieben» gewonnen, damit erfreuliche Quoten eingefahren und mit ihren so errungenen, 15-minütigen Live-Sendeplätzen für ordentlich Diskussionsstoff gesorgt. Einmal mit ihrer Blödelaktion, einfach RTL abzufilmen, diese Woche dadurch, dass sie ihren Sendeplatz an Sophie Passmann, Palina Rojinski, Katrin Bauerfeind, Visa Vie, Stefanie Giesinger, Collien Ulmen-Fernandes, Jeannine Michaelsen und viele weitere Frauen abgegeben haben, damit sie medienwirksam über Sexismus, Hass im Netz und Sexual-Gewaltverbrechen sprechen können (siehe Infobox).Doch eines haben Joko und Klaas nicht geschafft: Ihre Podcasts fest im Fernsehen zu verankern. Nachdem ProSieben schon «Alle Wege führen nach Ruhm» aus dem Programm genommen hat , den "Karrierepodcast für Berufsjugendliche" von Joko und Fotograf Paul Ripke, steht nun auch das Aus für die TV-Ausstrahlung vonfest. Nach der Testballon-Ausstrahlung am 26. März 2020 äußerte ProSieben eine Bestellung von sieben weiteren Fernsehausgaben – ursprünglich mit der hinzugedachten Option, weitere Ausgaben zu ordern. Aber daraus wird nun nichts.ProSieben wird «Baywatch Berlin» planmäßig in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai 2020 direkt im Anschluss an Klaas' Unterhaltungsshow «Late Night Berlin» zeigen. Damit hat ProSieben dann acht Folgen von «Baywatch Berlin» im Fernsehen ausgestrahlt. Eine Verlängerung wird es (zumindest in absehbarer Zeit) nicht geben. Am 25. Mai wird an das Staffelfinale von «Late Night Berlin» eine Wiederholung von «Young Sheldon» anschließen, am 1. Juni 2020 füllt die Free-TV-Premiere des Agenten-Actionthrillers «Mission: Impossible – Fallout» den ProSieben-Abend, gefolgt von der Actionkomödie «Bad Spies» Sowohl ProSieben als auch die Produktionsschmiede Florida haben sich bemüht, «Baywatch Berlin» im Fernsehen zu etablieren. So wurden sukzessive die "Schauanreize" erhöht und während des Podcast-Geplauders an ausgewählten Stellen begleitendes Filmmaterial gezeigt. Zudem kam es zu einem Sendeplatzwechsel von Donnerstagnacht hin zum Lead-out von «Late Night Berlin». Dort winkte in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai ein Zielgruppen-Rekordhoch mit 10,5 Prozent Marktanteil. Diese Woche krachte «Baywatch Berlin» wieder auf miese 3,6 Prozent.