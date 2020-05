ProSiebens «Corona Update. Live.» sehr gefragt

Quotennews

Nachdem in den vergangenen Wochen das Interesse etwas abgeklungen war, kamen die vergangenen beiden Ausgaben sogar über 15 Prozent Marktanteil.

Seit dieser Woche sendet ProSieben nur noch ein kurzes Update zur Corona-Lage täglich um 17 Uhr. Zuvor meldeten sich die Unterföhringer immer noch zusätzlich am späten Vorabend vor «Galileo» um 19.05 Uhr. Das zweite Update des Tages war zu dieser Sendezeit in Konkurrenz mit prominenteren Nachrichtenformaten auf anderen Sendern nicht allzu sehr gefragt. Die neue Taktik, sich nur noch einmal zu melden, scheint nach den ersten drei Versuchen voll aufzugehen. Seit Beginn der Woche ist dassehr stark unterwegs. Tag für Tag stiegen nach den Nerds vondie Sehbeteiligungen.Nach 14,8 und 15,2 Prozent Marktanteil, ist das «Corona Update» am Mittwoch bei stattlichen 16,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe angekommen. Insgesamt sahen 0,77 Millionen Interessierte das Spezial, 0,48 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Insgesamt erreichte ProSieben damit ebenfalls überdurchschnittliche 5,7 Prozent. Zuvor ergatterten alte Episoden von Sheldon Cooper und Co 5,4 und 5,3 Prozent. Bei den Werberelevanten waren sie mit 15,8 und 15,6 Prozent bereits sehr gut unterwegs.freute sich im Anschluss an die Corona-Sendung über gute 13,8 Prozent des Marktes.Bei den Kollegen von Sat.1 machteauch am dritten Tag des Revivals einen guten Job. Am Vorabend wurden mit 0,29 Millionen klassisch Umworbenen solide 7,5 Prozent Marktanteil eingefahren, nachdem am Dienstag bereits sehr starke 8,4 Prozent zu Buche standen. Auch beim Gesamtpublikum schlugen sich die Ermittler mit 0,97 Millionen Zuschauern und 5,5 Prozent Sehbeteiligung weiter überzeugend.