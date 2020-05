Primetime-Check

Wie lief es am Dienstagabend für RTLZWEI? Und wie hat sich das ZDF mit seinem Programm geschlagen?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 53,7%

14-49: 59,2%

Das Erste eröffnete den Abend mit. 4,57 Millionen Wissbegierige schalteten ein, darunter befanden sich 1,22 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das führte zu sehr tollen 15,9 Prozent insgesamt und zu fantastischen 14,9 Prozent bei den Jüngeren.schloss mit 4,81 Millionen Serienfans an, darunter befanden sich nur 0,50 Millionen Jüngere. Die Marktanteile lagen bei sehr guten 14,5 und mäßigen 5,4 Prozent. Ab 21.20 Uhr erreichtenoch sehr tolle 15,7 Prozent bei allen und akzeptable 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite belief sich auf 5,01 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 0,58 Millionen Jüngere.schloss mit guten 11,8 Prozent insgesamt und mauen 5,2 Prozent an, bevor die11,9 und 7,5 Prozent generierten.Das ZDF kam mitauf 2,87 Millionen Wissbegierige. Das glich ernüchternden 8,8 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Jüngeren wurden akzeptable 5,1 Prozent erreicht.schloss mit mageren 7,7 und sehr guten 6,4 Prozent an. Dasverbesserte sich danach auf akzeptable 12,7 Prozent sowie auf sehr starke 9,3 Prozent.kam ab 22.15 Uhr auf mäßige 11,5 und sehr gute 6,8 Prozent Marktanteil.folgte ab 22.45 Uhr mit 1,59 Millionen Interessenten. Insgesamt kamen magere 8,2 Prozent zusammen, bei den Werberelevanten wurden maue 4,4 Prozent erzielt.holte für VOX 2,40 Millionen Musikfans, darunter befanden sich 1,25 Millionen Umworbene.schloss mit 1,75 respektive 0,86 Millionen an. In der Zielgruppe kamen famose 13,5 und sehr starke 11,2 Prozent Marktanteil zusammen.RTLsdagegen erreichte ab 20.15 Uhr 2,07 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 0,89 Millionen Umworbene. In der Zielgruppe wurden mäßige 9,9 Prozent Marktanteil ermittelt.schloss mit 1,25 respektive 0,60 Millionen an sowie mit einem Zielgruppenmarktanteil von miesen 6,4 Prozent.rundete die Primetime mit 1,28 Millionen Showfans ab. Bei den Jüngeren waren 0,66 Millionen und maue 9,4 Prozent zu holen. ProSieben erreichte mit1,64 Millionen Showfans. Die Werberelevanten verhalfen der Show zu tollen 13,1 Prozent Marktanteil.folgte mit 0,91 Millionen und guten 10,5 Prozent.Zwei Folgenbescherten Sat.1 derweil 1,64 und 1,79 Millionen Krimifans. In der Zielgruppe standen maue 6,0 und 5,8 Prozent Marktanteil auf dem Zettel. Ab 22.05 Uhr wurden mit1,45 Millionen Serienfans angesprochen, die Umworbenen holten sich akzeptable 7,2 Prozent Marktanteil. Kabel Eins unterhielt mit0,78 Millionen Filmfans,schloss mit 0,43 Millionen an. Bei den Umworbenen wurden maue 3,8 und 3,9 Prozent eingefahren. RTLZWEI erreichte mit1,29 Millionen Neugierige,folgte mit 0,90 Millionen. Bei den Werberelevanten standen sehr tolle 7,6 und sehr gute 6,3 Prozent auf dem Zettel.