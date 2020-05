The CW bestellt «Kung Fu»-Remake

US-Fernsehen

Außerdem soll die Serie «The Republic of Sarah» in der kommenden Saison starten.

Der Fernsehsender The CW rüstet sich für die kommende Saison. In dieser Woche bestellte man nicht nur vier schon abgedrehte Serien, sondern kündigte neben «Superman & Lois» und «Walker, Texas Ranger» zwei neue Serien an. Hierbei handelt es sich unter anderem um ein Remake von «Kung Fu», in der eine junge chinesisch-amerikanische Frau ihr College abbricht und ins Kloster geht. Als sie zurückkehrt, stellt sie fest, dass ihre Heimatstadt von Kriminalität und Korruption überschwemmt ist.Neben Olivia Liang sind in der Serie Kheng Hua Tan, Shannon Dang, Jon Prasida, Eddie Liu, Gavin Stenhouse, Gwendoline Yeo und Tzi Ma zu sehen. Sie ist von der von Ed Spielman geschaffenen Originalserie inspiriert. Die Serie wurde zunächst für FOX entwickelt, Christina M. Kim wird das Format schreiben und produzieren. An Bord sind auch Greg Berlanti und Sarah Schechter, Berlanti Productions und Warner Bros. produzieren.Die zweite Serienankündigung ist «The Republic of Sarah», in der die rebellische High-School-Lehrerin Sarah Cooper (Stella Baker) mit der Zerstörung ihrer Stadt durch ein Bergbauunternehmen konfrontiert ist. Zur Besetzung gehören unter anderem Nia Holloway, Luke Mitchell, Izabella Alvarez, Hope Lauren, Ian Duff, Forrest Goodluck, Landry Bender und Megan Follows. Die Serie wurde mit Sarah Drew für CBS pilotiert, aber der Sender entschied sich gegen die Serie. Jeffrey Paul King ist weiterhin Autor und Produzent, die CBS Television Studios produzieren.