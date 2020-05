«Head of the Class»-Reboot in Arbeit

US-Fernsehen

Der Streamingdienst HBO Max hat sich die Rechte an einer Neuauflager einer einstigen ABC-Sitcom gesichert.

HBO Max und Warner Bros. Television haben gemeinsam das große Serienarchiv durchforstet und einen weiteren Stoff gefunden, der sich für ein Reboot eignet. Wie die Verantwortlichen bekannt gaben, wird man «Head of the Class», in Deutschland bekannt unter «Ganz große Klasse», neu auflegen. Der Streamingdienst HBO Max bestellte zunächst einen Piloten plus fünf weitere Drehbücher.Das Projekt kommt von Doozer Productions in Zusammenarbeit mit Warner Horizon Scripted Television. Die «American Vandal»-Produzenten Amy Pocha und Seth Cohen sind als Autoren, Showrunner und ausführende Produzenten an der halbstündigen Serie beteiligt. Steven Cragg und Brian Bradley sind ebenfalls an Bord. Ebenso an Bord sind «Scrubs»-Produzent Bill Lawrence und Jeff Ingold werden an dem Stoff mitwirken.«Head of the Class» wurde von Rich Eustis und Michael Elias kreiert und lief mit fünf Staffeln bei ABC. Das Format feierte 1986 Premiere. Im Mittelpunkt standen eine Gruppe von begabten Schülern in New York City und ihr exzentrischer Vertretungslehrer, verkörpert von Howard Hesseman. Nachdem Hesseman die Serie nach der vierten Staffel verließ, übernahm die schottische Comedy-Legende Billy Connolly den Posten. «The Big Bang Theory»-Star Johnny Galecki stand ebenfalls eine Staffel lang vor der Kamera.