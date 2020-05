Sky und Comcast-Sender bündeln Vermarktung

Wirtschaft

Damit sollen Werbende über eine halbe Milliarde Menschen erreichen.

Comcast und Sky haben am Montag eine gemeinsame Plattform für Werbetreibende angekündigt. Diese werde es Vermarktern ermöglichen, „den unvergleichlichen Umfang“ und die Inhalte, die nur Comcast-NBCUniversal-Sky bieten kann, mit einer einfachen Möglichkeit zur Optimierung, Planung, Bereitstellung und Messung ihrer Investitionen zu nutzen. Die Leiter dieser neuen globalen Abteilung werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Sie werden der Vorsitzenden von NBCUniversal, Linda Yaccarino, Bericht erstatten und eng mit dem Chief Business Officer von Sky, Patrick Béhar, zusammenarbeiten.Die Unternehmen versprechen eine monatliche Reichweite von über einer halben Milliarde Zuschauer in mehr als 160 Ländern. Die Plattform richtet sich vor allem an globale Brands: Diese und internationale Vermarkter könnten über das größte Portfolio an Premium-Inhalten in den USA mit dem Publikum in Kontakt treten und Europas führendes Medien- und Unterhaltungsunternehmen über alle Bildschirme in einem ganzheitlichen Partnerschaftskonstrukt erreichen.Geworben werden kann nicht nur auf der SkyQ-Plattform, beim Sender Sky News, sondern auch auf den diversen NBC-Sendern und dem in den USA kommenden Streamingservice Peacock . Wie dieser nach Europa kommt und ob das überhaupt der Fall ist, wurde bei den Mediengesprächen in dieser Woche bis dato noch nicht gesagt.