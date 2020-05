«Berlin  Tag & Nacht»: Muss Schmidti sterben?

Soap-Check

Außerdem – so endet «Rote Rosen». Am kommenden Mittwoch läuft die letzte Folge vor der rund eineinhalb Monate langen Sommerpause. Und: Die erste Corona-Folge von «GZSZ» steht an.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten

«Rote Rosen», Das Erste

«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

RTLZWEI Ist Schmidti (vorne) wirklich sterbenskrank?

«Köln 50667», RTLZWEI

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Sturm der Liebe», Das Erste

Am kommenden Montag läuft von der Serie das erste Corona-Special. Insgesamt hat die Crew der Serie im März, also nach dem Ausbruch von Corona, vier Sonderfolgen produziert, in der die Darsteller in von der eigentlichen Handlung losgelöste Situationen geraten und dann auf Vergangenes zurückblicken. Am Montag direkt sperrt sich Alexander aus seiner Wohnung aus, weshalb Jo Gerner mit einem Ersatzschlüssel kommen muss. Auf dem Herd stehende Fischstäbchen können die beiden gerade noch retten…Alex kümmert sich um Judith, die unter den Folgen ihrer Thrombose leidet und ihn um Verzeihung bittet. Als Judith jedoch unter dem Druck ihrer Lügen zusammenbricht und gesteht, dass sie auch die Schwangerschaft und Fehlgeburt nur vorgetäuscht hat, entzieht sich Alex überfordert und kämpft mit einer Entscheidung…. Die dann lautet: Alex will sich von Judith trennen, was diese schwer trifft. Bei Ben kann er sich aussprechen, während Judith Henning bittet, zwischen ihr und Alex zu vermitteln. Doch der kann Alex‘ Entscheidung verstehen.Kaum will Pia Anton bei seinem Videodreh helfen, möchte auch Freddy dabei mitwirken. Anton findet, dass die Schulaula bei Nacht eine perfekte Location wäre, aber Freddy will nichts Illegales machen. Das ist für Anton Spießertum pur. Torben übergeht souverän Amelies peinliches Missverständnis mit dem anonymen Rosenstrauß. Doch Amelie hat ein ganz anderes Problem: Ein Unbekannter stellt ihr nach. Claudia will derweil den Flur tapezieren, das weckt Widerstand in Johanna. Ben beruft einen Hausrat ein, doch der bringt nicht mehr als einen Scheinfrieden.Die Diagnose, dass er ein Aneurysma und nicht mehr lange zu leben hat, zieht Schmidti den Boden unter den Füßen weg. Schmidti ist nach der Schockdiagnose wie gelähmt und weiß nicht, wie er damit umgehen soll, dass er bald sterben wird. Als seine bestens aufgelegten Freunde später auf dem Hausboot nicht erkennen, wie schlecht es ihm geht, reagiert er eingeschnappt. Olivia hat derweil große Mühe, ihren Rache-ONS Max aus dem Loft zu werfen, ohne dass Lukasz davon Wind bekommt. Reumütig will sie ihren Fehler später wieder gut machen und bietet Lukasz an, mit ihm nach Polen zu seiner kranken Mutter zu fahren, worüber der sich sehr freut. Olivia nimmt sich daraufhin fest vor, ein besserer Mensch zu werden. Doch als Piet ihr das Angebot macht, als Assistentin der Geschäftsführung zu arbeiten, hadert sie mit sich.Obwohl Freddy immer noch an seiner übertriebenen Eifersuchtsreaktion zu knabbern hat, schafft er es nicht, sich wieder mit Jill zu vertragen. Auch wenn das bedeutet, dass er seinen Geburtstag ohne sie feiern muss. Gesagt, getan: Mit Alkohol und einem verrückten Spiel versucht Freddy, seinen Ehrentag unvergesslich zu machen. Freund Jan riecht allerdings den Braten und zeigt ihm seine Grenzen auf. Will er nicht nur seinen verletzten Stolz mit dieser Feierorgie überspielen - und wäre es nicht viel sinnvoller, sich einfach wieder mit Jill zu vertragen? Obwohl Freddy zunächst Zweifel hegt, schafft er es dank Jan tatsächlich, auf Jill zuzugehen und sich mit ihr auszusöhnen. Patrick ist derweil total frustriert, als er bei einem Mädel abblitzt, weil er ihr scheinbar zu alt ist. Um der Niederlage doch noch einen Erfolg folgen zu lassen, beschließt er mit Kevin, Diego und Tom auf Vatertags-Tour zu gehen, verpasst aber am Ende den Aufbruch. Er will seinen Freunden hinterher - holt sie allerdings nicht mehr ein. Stattdessen muss er einen recht peinlichen Tag mit Horst verbringen,Jana und Paco kämpfen gegen ihre unterdrückten Gefühle an. Doch eine Fügung des Schicksals schenkt Paco den Mut, zu seinen Gefühlen zu stehen. Nika nötigt Luke und Conor zu einem Abendessen. Gerade als sie hofft, dass Luke seine Meinung über Conor ändert, hört sie, was Conor über ihren Bruder denkt. Vivien zweifel, ob sie sich wirklich als Leihmutter zur Verfügung stellen sollte. Ist ihre Freundschaft zu Easy und Ringo tief genug? Benedikt steht unter Verdacht, absichtlich auf Jakob geschossen zu haben. Als er dennoch für ein Geschäft das Land verlassen will, hat das Konsequenzen.Lucie erfährt kommende Woche von Ina, dass Moritz tatsächlich Philips Herz in sich trägt und deshalb, ohne sich von ihr zu verabschieden, nach New York geflogen ist. Wird Lucie das verarbeiten können? Jenny arbeitet mit Ingo wie besessen, um für ihren Auftritt mit der Familie beim IKC fit zu sein. Derweil kann Maximilian in letzter Sekunde die Erpressung durch Niclas abwenden. Der Stress setzt ihm jedoch zu, deshalb sorgt sich Nathalie seine Gesundheit.Robert hat das Gefühl, dass ihm Evas Bruder Jacob am Telefon nicht die Wahrheit gesagt hat. Er vermutet, dass sich Eva doch bei ihm in Italien aufhält oder er zumindest wissen könnte, wo seine Schwester steckt. Robert folgt also einem spontanen Impuls und macht sich auf den Weg dorthin. Franzi findet beim Putzen zufällig Dirks Testament. Als Dirk das bemerkt, muss sie ihm versprechen, niemandem davon zu erzählen. Doch Franzi beginnt, sich Sorgen zu machen, dass Dirk sich etwas antun könnte. Zu Recht?