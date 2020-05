«Kingsmen: The Golden Circle» beschert ProSieben-Sonntag beste Primetimequoten seit 2018

Quotennews

Am Tagesprogramm haperte es aber: Unter anderem schnitten bei der roten Sieben Re-Runs von «Crash Games» und «taff weekend» enttäuschend ab.

Mehr zum Thema Warum der Film eine herrliche Agentensause ist, lesen Warum der Film eine herrliche Agentensause ist, lesen Sie hier in unserer Kino-Kritik

Erstaunlich, erstaunlich: Mit einer Wiederholung hat der in München ansässige Fernsehsender ProSieben am Sonntagabend ordentlich abgeräumt. Der Reihe nach: Es geht um den zweiten «Kingsman»-Teil, der auf den Namen «Kingsman: The Golden Circle» ► hört. Erstmals im September 2019 gezeigt, holte dieser bei seinem Free-TV-Debüt knapp 14 Prozent in der Zielgruppe, 2,15 Millionen Menschen schauten zu. Die Wiederholung nun an diesem Sonntag erreichte derweil 2,99 Millionen Fans – ein sehr deutliches Plus. 18,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen entschieden sich für den Streifen. Somit fuhr die Ausstrahlung die besten Sonntagabend-Blockbuster-Quoten des Senders seit Dezember 2018 (damals «The Jungle Book») ein.Der Rest des Sonntags verlief für ProSieben aber nicht sonderlich gut. So taten sich zwei Episoden vonab kurz nach 18 Uhr sehr schwer. Bei den Umworbenen kam die gelbe Familie nicht über 6,1 sowie 6,7 Prozent Marktanteil hinaus.war in der 17-Uhr-Stunde mit 6,3 Prozent in der Zielgruppe alles andere als ein Zuschauermagnet. Die Gesamt-Sehbeteiligung lag bei durchschnittlich 325.000 Leuten.Zwei davor gezeigte Re-Runs der Showlandeten bei 6,1 sowie 6,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Das ab 14.30 Uhr gezeigtelag mit 5,9 Prozent klar unterhalb der Sendernorm.