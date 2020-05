«Bild Corona Spezial» löst Sat.1-Quotendelle aus

Quotennews

Dafür sorgte «Mit Nagel und Köpfchen» für ein halbwegs versöhnliches Ende.

Unsere Kritik zum Format Was liefern Sat.1 und BILD da ab? Wir haben uns die 19.50-Uhr-Sendung im Sat.1-Programm mal genauer angesagt. "So ein Unfug"

Aktuell noch bis Ende dieser Woche im Programm eingeplant ist die Zusammenarbeit zwischen Sat.1 und der BILD – das um 19.50 Uhr gezeigteholt inzwischen aber katastrophale Quoten. Am Sonntag war die rund fünf Minuten lange Sendung für eine echte Quotendelle verantwortlich. Das Format kam auf 4,8 Prozent Marktanteil und lag somit 2,8 Prozentpunkte unterhalb des Lead-Ins. 0,85 Millionen Menschen schauten zu.Die ab 19.55 Uhr gesendetenmachten da eine vergleichsweise gute Figur. Hier stieg die Reichweite auf durchschnittlich 1,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bei den klassisch Umworbenen landeten die Infos bei 7,7 Prozent – somit verblieb man noch knapp unter dem Senderschnitt. Allerdings baute man die Werte gegenüber dem BILD-Format um fast drei Prozentpunkte aus; eine recht gute Leistung.Ab 17.30 Uhr hatte sich derweil die Heimwerker-Showverabschiedet. Ab kommenden Sonntag wird am Vorabend wieder gebacken. Die Finalrunde bescherte Sat.1 nun 7,6 Prozent Marktanteil und somit die zweitbeste Quote der Staffel. Der Auftakt holte einst acht Prozent. Diesmal erreichte «Mit Nagel und Köpfchen» 0,89 Millionen Zuschauer. Eine zweite Staffel dürfte wackeln, die Quoten in den vergangenen Wochen ließen zu wünschen übrig.