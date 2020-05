Guter Start für neue «Grill den Henssler»-Folgen

Quotennews

Es blieb aber einstellig. Gleiches gilt übrigens auch für Inka Bauses Bauern, die bei RTL zu sehen waren.

Mit neuer Moderatorin, nämlich Laura Wontorra, meldete sich am Sonntagabend zur besten Ausstrahlungszeit die erste von drei Folgen vonim VOX-Programm zurück. Mit den Ergebnissen darf man in Köln einigermaßen zufrieden sein. Gemessen wurden 8,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, was immerhin oberhalb der eigenen Sendernorm liegt. Von früheren Erfolgen, etwa den 2016 gemessenen 13,7 Prozent, hat sich das Kochduell mit Steffen Henssler aber entfernt. Den Staffelauftakt am Sonntagabend sahen nun 1,58 Millionen Menschen. 2019 hatte sich das Format im November mit 1,53 Millionen Sehenden verabschiedet.Am Vorabend punktete bei VOX einmal mehr. Die Garten-Soap sorgte für 10,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen – auch insgesamt fiel die Reichweite stark aus. 1,87 Millionen Zuschauer machten die Produktion zur meistgesehenen Sendung des Sonntags im Programm von VOX.RTL schickte derweil ab 20.15 Uhr eine weitere Ausgabe vonon air. 3,48 Millionen Leute sahen die diesmal knapp drei Stunden lange Sendung. Dass man rund 300.000 Zuschauer gegenüber der Vorwoche verlor, könnte an der um rund eine halbe Stunde längeren Sendedauer liegen. Allerdings sank auch die Zielgruppen-Quote: Von vormals 11,7 auf nun 9,4 Prozent. Somit rutschte die Kuppelei mit Moderatorin Inka Bause in den einstelligen Bereich.