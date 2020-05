Rabenschwarzer Samstag für RTLZWEI: Teils weniger als 3 Prozent in der Primetime

Quotennews

RTLZWEI hat mit seinen Filmen am Samstag nur sehr wenige Zuschauer erreicht. Das ZDF hingegen darf sich über eine Rekord-Zuschauerzahl für seinen «Stralsund»-Krimi freuen.

Mit im Schnitt nur 3,5 Prozent Tagesmarktanteil bei den Werberelevanten war RTLZWEI am Samstag das Schlusslicht unter den größeren Privatsendern. Die Gründe dafür sind schnell gefunden, denn weder tagsüber noch abends sollte es quotenmäßig klappen beim Grünwälder Sender.Das spanische Liebesdramaversagte in der Primetime mit bloß 2,5 Prozent Marktanteil komplett, lediglich 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige wohnten dem Film bei. Insgesamt lag die Sehbeteiligung bei nur 0,44 Millionen.erging es im Anschluss mit 3,4 Prozent kaum besser, die Zuschauerzahl bei den Jüngeren blieb mit 0,17 Millionen nahezu identisch. Bei allen Fernsehenden ging es auf 0,38 Millionen hinab.Quoten-Highlight des Tages war bei RTLZWEI um 10.24 Uhr die Wiederholung vonmit 8,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.floppten danach mit nur 3,3 sowie 4,4 Prozent,sorgte mit einer Doppelfolge sogar nur für 2,2 Prozent.hat am Vorabend etwas mehr als das Doppelte verbucht, zufriedenstellende Ergebnisse waren das selbstverständlich aber auch nicht für RTLZWEI.Jubeln konnte dagegen das ZDF , das Gesamtsieger am Samstag wurde: Den Krimiverfolgten 7,44 Millionen Menschen ab drei Jahren, so viele Zuschauer hatte noch keine andere Folge der seit 2009 laufenden Krimireihe. Hervorragende 26,1 Prozent Marktanteil gingen damit einher, auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurde eine tolle Quote in Höhe von 9,3 Prozent gemessen. Die anschließende Wiederholung vonunterhielt noch 5,15 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei Allen betrug 18,6 Prozent.