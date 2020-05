Fast zweistellig: VOX dreht mit «Transporter» auf

Quotennews

VOX war am Samstag Dritter im Tagesranking, zu verdanken hat man das vor allem einer starken Primetime mit einem Film sowie einem starken «V.I.P. Hundeprofi» am Vorabend.

Mit durchschnittlich 8,3 Prozent Tagesmarktanteil am Samstag lag VOX auf einem guten Platz drei in der Zielgruppe nach RTL (11,0 Prozent) und ProSieben (9,6 Prozent). Ein Grund dafür ist die starke Primetime des Kölner Senders. Dort überzeugte nämlichmit tollen 9,0 Prozent Marktanteil und 0,64 Millionen jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Insgesamt wurde die «Transporter»-Neuauflage von 1,71 Millionen Zuschauern gesehen, das führte auch beim Gesamtpublikum zu sehr schönen 6,0 Prozent Marktanteil.Diesen starken Vorlauf wusstenicht auszunutzen, gegen 22 Uhr krachte die Zielgruppen-Quote nämlich auf unzureichende 3,1 Prozent. Auch die zweite Ausgabe der True-Crime-Reihe lief mit 3,5 Prozent kaum besser. Erst im Laufe der Nacht ging es bergauf in den zweistelligen Bereich: So waren ab 0.27 Uhr 12,2 Prozent drin, gegen 2 Uhr sogar Werte um die 18 Prozent.Am Vorabend hat bei VOX mal wiedergepunktet, hervorragende 11,1 Prozent standen für die Doku-Soap mit Martin Rütter zu Buche – zum Abschluss der Staffel war das also noch ein Rekord. In der Daytime hat der Marathon vonzwischen 6,3 und 9,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Auch Sat.1 kann sich über seine Filmquoten nicht beschweren:lag zuerst bei 9,8 Prozent in der Zielgruppe und 1,49 Millionen Gesamtzuschauern,danach bei 8,6 Prozent sowie 0,93 Millionen Zusehern.