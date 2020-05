«Planet der Affen: Survival» überzeugt vor allem in der Zielgruppe nicht

Quotennews

Während sich ProSieben schwertat, lag RTLZWEI ebenfalls mit einem Filmeabend durchgängig über dem Senderschnitt.



Mit «Planet der Affen: Survival» ► lockte ProSieben am Freitag zur Primetime 1,27 Millionen Zuschauer an. Der Abschluss der Science-Fiction-Trilogie ergatterte einen soliden Marktanteil von 4,3 Prozent. Allerdings interessierten sich nur 0,55 Millionen der Umworbenen für den Film und fuhren somit eine maue Sehbeteiligung von 6,8 Prozent ein.Ab 23.05 Uhr zeigte der Sender den Actionfilmund begeisterte damit noch 1,27 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil kletterte somit auf gute 5,4 Prozent. In der Zielgruppe sank die Reichweite auf 0,35 Millionen Fernsehende, während sich die schwache Quote mit 6,6 Prozent recht konstant hielt.Auch RTLZWEI versuchte am Abend mit Filmen zu überzeugen und bewegte mit dem Fantasyfilm1,12 Millionen Filmfans zum Einschalten. Für den Sender bedeutete dies einen hohen Marktanteil von 3,7 Prozent. Auch bei den 0,45 Millionen Jüngeren erfreute sich das Programm großer Beliebtheit und eine gute Sehbeteiligung von 5,6 Prozent wurde eingefahren. Ab 22.30 Uhr folgte die Ausstrahlung des Actionfilms. Die Reichweite ging auf 0,81 Millionen Zuschauer zurück, wobei der Marktanteil auf starke 4,2 Prozent stieg. 0,40 Millionen Fernsehende sowie eine überdurchschnittliche Quote von 5,6 Prozent waren zudem bei den 14- bis 49-Jährigen möglich.